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Дедушка научил. Просто добавьте Кока-Колу в муку: не все знают этот способ

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Дедушка научил. Просто добавьте Кока-Колу в муку: не все знают этот способ

Для приготовления хлебобулочных изделий можно использовать зачастую не самые очевидные продукты. Например, мало кто знает, что для выпечки иногда применяются газированные напитки. В основном, кулинаров заинтересовал рецепт с Кока-Колой в тесте.

Изначально тренд на выпечку с Кока-Колой создали в США — на родине напитка. Далее тенденцию переняли европейские повара.

Начали выпекать шоколадные торты и булочки с добавлением газированного напитка.

Расскажем, как сделать пирог с кока-колой.

Ингредиенты для пирога с Кока-колой:

  • Мука — 450 г;
  • Соль — ч.л.;
  • Сахар — ч.л.;
  • Дрожжи — 7 г;
  • Coca-cola — 250 мл;
  • Растительное масло — 3 ст.л.;
  • Яичный желток — шт.;
  • Молоко — ч.л.;
  • Кунжут.

Приготовление пирога с Кока-колой:

Просеиваем муку в миску, смешиваем с солью и сахарным песком. Высыпаем в муку дрожжи, заливаем сыпучие продукты газированным напитком.

Дедушка научил. Просто добавьте Кока-Колу в муку: не все знают этот способ

Вливаем в смесь растительное масло, замешиваем тесто.

Вымешиваем эластичное и не липкое тесто. Кладем колобок в тару, смазанную растительным маслом, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 30 минут.

Дедушка научил. Просто добавьте Кока-Колу в муку: не все знают этот способ

Далее снова вымешиваем тесто и выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

Формируем из теста толстую лепешку, накрываем ее целлофаном и оставляем на 10 минут.

Продавливаем пальцами в лепешке круг внутри, создаем узор в круге в клеточку.

Дедушка научил. Просто добавьте Кока-Колу в муку: не все знают этот способ

Смешиваем желток с молоком, смазываем смесью поверхность будущего пирога. Покрываем верхушку пирога кунжутом.

Выпекаем пирог при 180 градусах 35-40 минут в духовке.

Дедушка научил. Просто добавьте Кока-Колу в муку: не все знают этот способ

Дедушка научил. Просто добавьте Кока-Колу в муку: не все знают этот способ

Этот пирог получается не хуже, чем обычный. Так получается найти еще одно нестандартное применение газированным напиткам.

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