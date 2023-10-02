Дедушка научил. Просто добавьте Кока-Колу в муку: не все знают этот способ

Для приготовления хлебобулочных изделий можно использовать зачастую не самые очевидные продукты. Например, мало кто знает, что для выпечки иногда применяются газированные напитки. В основном, кулинаров заинтересовал рецепт с Кока-Колой в тесте.
Изначально тренд на выпечку с Кока-Колой создали в США — на родине напитка. Далее тенденцию переняли европейские повара.
Начали выпекать шоколадные торты и булочки с добавлением газированного напитка.
Расскажем, как сделать пирог с кока-колой.
Ингредиенты для пирога с Кока-колой:
- Мука — 450 г;
- Соль — ч.л.;
- Сахар — ч.л.;
- Дрожжи — 7 г;
- Coca-cola — 250 мл;
- Растительное масло — 3 ст.л.;
- Яичный желток — шт.;
- Молоко — ч.л.;
- Кунжут.
Приготовление пирога с Кока-колой:
Просеиваем муку в миску, смешиваем с солью и сахарным песком. Высыпаем в муку дрожжи, заливаем сыпучие продукты газированным напитком.
Вливаем в смесь растительное масло, замешиваем тесто.
Вымешиваем эластичное и не липкое тесто. Кладем колобок в тару, смазанную растительным маслом, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 30 минут.
Далее снова вымешиваем тесто и выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
Формируем из теста толстую лепешку, накрываем ее целлофаном и оставляем на 10 минут.
Продавливаем пальцами в лепешке круг внутри, создаем узор в круге в клеточку.
Смешиваем желток с молоком, смазываем смесью поверхность будущего пирога. Покрываем верхушку пирога кунжутом.
Выпекаем пирог при 180 градусах 35-40 минут в духовке.
Этот пирог получается не хуже, чем обычный. Так получается найти еще одно нестандартное применение газированным напиткам.