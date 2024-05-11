ГлавнаяРецептыТо, что надо после праздников: классический рецепт мясной солянки То, что надо после праздников: классический рецепт мясной солянки На чтение: 2 минуты Если после Пасхи у вас осталась колбаса, приготовьте солянку. Блюдо получится очень наваристым и вкусным. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Солянка по этому рецепту понравится многим. Обязательно сохраните этот рецепт. Будет вкусно Секретный ингредиент, который изменит все: как вкусно замариновать шашлык Рецепт солянки Время: 40 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 450 граммов картофеля; – 2 литра воды; – 120 граммов лука; – 100 граммов моркови; – 70 граммов соленых огурцов; – 450 граммов сырокопченой колбасы; – 2 лавровых листа; – 3 горошинки черного перца; – соль по вкусу; – 1 столовая ложка растительного масла; – 175 граммов сметаны 20%; – 3 столовые ложки томатной пасты; – 30 граммов зеленых оливок; – зелень по вкусу; – 20 миллилитров лимонного сока. Приготовление: Картофель почистьте и нарежьте небольшими кубиками. Поставьте вариться в подсоленной воде. Тем временем лук нарежьте кубиками и поставьте жариться на растительном масле. Добавьте натертую на крупной терке очищенную морковь. Когда все подрумянится, добавьте нарезанную кубиками колбасу. Жарьте все вместе. Добавьте нарезанные кубиками соленые огурцы, сметану и томатную пасту. Все хорошо перемешайте и протушите. Когда картофель будет почти сварен, добавьте в кастрюлю всю протушенную зажарку, лавровый лист и перец. По желанию всыпьте также мелко нарезанные петрушку, укроп и зеленый лук. Варите еще 15 минут. В конце возьмите зеленые оливки без косточек, нарежьте на половинки и добавьте к солянке. Подавайте со сметаной и лимоном. Понравился рецепт? Узнайте, как сделать фантастически вкусные драники с мясом. Поделитесь с друзьями