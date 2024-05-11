То, что надо после праздников: классический рецепт мясной солянки

Если после Пасхи у вас осталась колбаса, приготовьте солянку. Блюдо получится очень наваристым и вкусным.

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Рецепт солянки

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 450 граммов картофеля;

– 2 литра воды;

– 120 граммов лука;

– 100 граммов моркови;

– 70 граммов соленых огурцов;

– 450 граммов сырокопченой колбасы;

– 2 лавровых листа;

– 3 горошинки черного перца;

– соль по вкусу;

– 1 столовая ложка растительного масла;

– 175 граммов сметаны 20%;

– 3 столовые ложки томатной пасты;

– 30 граммов зеленых оливок;

– зелень по вкусу;

– 20 миллилитров лимонного сока.

Приготовление:

Картофель почистьте и нарежьте небольшими кубиками. Поставьте вариться в подсоленной воде. Тем временем лук нарежьте кубиками и поставьте жариться на растительном масле. Добавьте натертую на крупной терке очищенную морковь. Когда все подрумянится, добавьте нарезанную кубиками колбасу. Жарьте все вместе. Добавьте нарезанные кубиками соленые огурцы, сметану и томатную пасту. Все хорошо перемешайте и протушите. Когда картофель будет почти сварен, добавьте в кастрюлю всю протушенную зажарку, лавровый лист и перец. По желанию всыпьте также мелко нарезанные петрушку, укроп и зеленый лук. Варите еще 15 минут. В конце возьмите зеленые оливки без косточек, нарежьте на половинки и добавьте к солянке. Подавайте со сметаной и лимоном.

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