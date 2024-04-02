В поисках здоровых и вкусных альтернатив традиционным сладким блюдам всё больше людей обращаются к креативным рецептам без пшеничной муки и сахара. Один из таких примеров — необычный десерт из хлебцев и банана. Этот простое и полезное лакомство удивит вас своим великолепным вкусом и питательными свойствами.

Такой шоколадный десерт может быть приготовлен всего за 30 минут. И в процессе не нужно использовать труднодоступные ингредиенты или применять какие-то специальные кулинарные навыки. Данный рецепт просто идеально подходит для тех, кто ценит быстрые и легкие блюда.

Чем еще хорош шоколадный десерт из хлебцев и банана

Стоит отметить, что употребление такого лакомства подарит вам заряд энергии. Всё дело в его питательных свойствах. Зерновые хлебцы и банан, входящие в состав столь вкусного домашнего десерта, наполнят вас энергией. Начните свой день с такого шоколадного лакомства и чашечки зеленого чая, чтобы в этом убедиться.

Ингредиенты

Хлебцы зерновые8 шт. Банан1,5 шт. Какао-порошок1 ст. л. Черный шоколад50 г Подсолнечное масло1,5 ч. л.

Приготовление

Помещаем в чашу блендера хлебцы. Измельчаем их до состояния мелкой крошки. Всыпаем к ним какао-порошок (ложку без горки).Очищаем банан от кожуры. Нарезаем его произвольными кусочками. Добавляем банан к соединенным ингредиентам в блендере. Измельчаем их до состояния однородной кашицы. Выкладываем на рабочую поверхность кусок пищевой пленки. Помещаем на нее шоколадно-банановую массу в виде колбаски.Заворачиваем приготовленную смесь в пищевую пленку, формируя плотный аккуратный рулет. Отправляем его в морозильную камеру на полчаса.Готовим глазурь. Ломаем темный шоколад на небольшие кусочки. Выкладываем их в емкость. Вливаем подсолнечное масло. Растапливаем шоколад до получения однородной смеси. Достаем охлажденный рулет из пленки. Нарезаем его на порционные кусочки. Верхушку каждого кусочка обмакиваем в шоколадную глазурь. Оставляем десерт до застывания шоколада на кухне.

Чтобы готовое лакомство выглядело еще аппетитнее, советуем задекорировать его с помощью кондитерской посыпки. Только сделайте это до того, как растопленный шоколад успеет полностью застыть.