Простая и вкусная: как приготовить запеканку из макарон

Такие блюда готовятся очень быстро. И идеально подходят на ужин.

Запеканки из макарон готовятся быстро и всегда получаются даже у начинающих кулинаров. Нравятся такие запеканки и детям, и взрослым. Выбирайте макаронные изделия не длинные и тонкие, а более компактные и короткие. Рецептом поделились на сайте Vse Smachno.

Запеканка из макарон

Ингредиенты:

макароны — 300 г;

томатная паста — 3 ст. л. или мякоть свежих томатов — 6 ст. л;

фарш на ваш вкус — 500 г;

соль и специи по вкусу;

молоко — 0,5 л;

рисовая или овсяная мука — 2 ст. л;

твердый сыр — 200 г;

сливочное масло — 50 г.

Отварите макаронные изделия в подсоленной воде. Варите по времени столько, сколько указано на упаковке. Затем слейте воду. На разогретую сковородку налейте немного масла и добавьте фарш и томатную пасту, соль, перец и любимые специи. Тушите до полуготовности.

Возьмите небольшую кастрюлю, обжарьте в ней муку со сливочным маслом. Вливайте понемногу молоко, оно должно быть теплое. Далее дайте соусу закипеть и снимайте его с огня.

Соедините отваренные макароны с соусом и ровным слоем выложите их в форму для запекания.

Сверху распределите фарш с томатом и присыпьте твердым сыром. Запекайте в духовке, разогретой до 160 градусов, пока не зарумянится.

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