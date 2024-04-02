Нежный салат из капусты «Худеюшка». Ем на ужин каждый день и не поправляюсь

В капусте есть витамины А, С, К, U, минералы — кальций, калий, магний, железо, марганец, фосфор, клетчатка, а также антиоксиданты. По этой причине капуста считается весьма полезным овощем.

Она помогает укрепить иммунную систему, улучшить работу кишечника и снизить уровень холестерина в крови. Капуста хороша в борьбе с воспалительными процессами. Если вы хотите улучшить состояние кожи, стоит постоянно употреблять капусту.

При этом не все знают, как можно вкусно приготовить капусту.

Есть много салатов для похудения, стоит рассказать про один из них.

Ингредиенты для капустного салата:

капуста — шт.;

огурцы — 3 шт.;

укроп — пучок;

петрушка — пучок;

копченое куриное филе — шт.;

сметана — 6 ст.л.;

соль — ч.л.;

сушеный чеснок — ½ ч.л.;

черный перец — ⅓ ч.л.

Приготовление капустного салата:

Шинкуем мелко капусту, нарезаем маленькими кубиками огурцы. Измельчаем пучок укропа, смешиваем с капустой и огурцами.

Шинкуем мелко петрушку, нарезаем маленькими кусочками копченое куриное филе, кладем в салат. В сметану высыпаем соль, сушеный чеснок и черный перец, перемешиваем.

Заправляем салат сметанным соусом и смешиваем компоненты.

Как результат, мы имеем полезный диетический салат.

К капустному салату можно добавить фасоль, зеленый горошек и другие овощи по вкусу.