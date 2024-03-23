Пасху на Галичине отмечают с размахом. Все родственники и друзья собираются за столом, который аж прогибается под блюдами. И, конечно же, на нем достаточно сладостей. Но тортов вы среди них не найдете – здесь главенствуют пляцки и рулеты.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Сказочной атмосферой окутана сладкая часть пасхального стола. Пляцки и рулеты хозяйки начинают готовить за несколько дней до знаменательной даты. И их многообразие просто поражает! Рецепты передаются из поколения в поколение. Одним из старинных галицких лакомств является вафельный рулет.

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Рецепт вафельного рулета

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 пластины квадратной вафли;

начинка 1:

– 180 грамм шоколадного крекера;

– 25 грамм какао;

– 350 грамм воды;

– 180 грамм сахара;

начинка 2:

– 50 грамм кокосовой стружки;

– 130 грамм молока;

– 200 грамм масла;

– 100 грамм сахарной пудры;

для желе:

– 1 пачка любимой галяретки (желе);

– 300 грамм воды. Якщо діти постійно просять солодке, щоб перекусити, а сезонні фрукти та овочі їм вже набридли, спробуйте крабові палички ТМ «Водний Світ». Цей бренд уже добре відомий українцям та гарантує відмінний смак і високу якість своєї продукції.

Приготовление:

Для начала необходимо приготовить желе. Для этого нужно развести его в 300 миллилитрах кипятка и залить в форму для полного застывания. Когда желе застынет, готовим шоколадную начинку. Печенье высыпьте и блендер и измельчите до консистенции крошек. Доведите до кипения воду с сахаром и всыпьте сюда какао. Доводим до кипения воду с сахаром, и всыпаем какао смешанное с печеньем. Массу необходимо быстро перемешать и разделить на 2 вафли. Размазываем, пока масса еще горячая, не доходя 2 сантиметра до края. Кокосовую стружку заливайте горячим молоком и поставьте остывать. Возьмите масло (только комнатной температуры) и взбейте с пудрой до получения однородной пышной массы. Добавьте сюда кокосовую стружку. Когда шоколадный слой полностью остынет, наносим кокосовый крем, оставляя свободными края (около 2 сантиметров). Галяретку разделяем на 2 части и раскладываем поровну на 2 вафли. Осторожно сворачиваем рулет в пергамент. Последние 2 сантиметра без крема смазываем кипятком.

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