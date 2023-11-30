Описание приготовления:

Лосось "Су-вид" готовится очень легко. Если у вас нет вакууматора, можно вполне обойтись и пакетом с зип застежкой. Для этого вставьте коктельную трубочку с одного края и застегните пакет до нее. Вытяните ртом воздух из пакета и быстро закройте. Чтобы не следить за огнем и температурой при варке, можно воспользоваться мультиваркой, если есть режим регулирования время и температуры. Лосось "Су-вид" можно подавать с овощами гриль или как самостоятельное блюдо.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Лосось Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Лосось 200 Грамм (филе)

Вода 500 Миллилитров

Соль 1 Чайная ложка

Сахар 1/2 Чайных ложки

Сливочнное масло 1 Чайная ложка

Перец черный По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

49 ккал

Калорийность

6 г

Белки

3 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лосось "Су-вид"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления лосося "Су-вид".

В кастрюлю или сотейник влейте воду, выложите соль, сахар, лавровый лист и черный перец. Все доведите до кипения и варите до растворения соли и сахара, остудите. Филе лосося проверьте на присутствии костей, если такие обнаружите, удалите. В остывший рассол выложите лосось и оставьте на 30 минут.

Филе лосося обсушите и выложите в вакуумный пакет. Добавьте к рыбе сливочное масло и запечатайте, удалив воздух из пакета. Я воспользовалась специальным аппаратом.

Пакет с лососем выложите в кастрюлю и поставьте на медленный огонь. Доведите до температуры 52 градусов. Поддерживая температуру, готовьте в течение 30 минут. Готовую рыбу достаньте, откройте и сразу подавайте к столу. Делайте это аккуратно, так как лосось очень нежный и может развалиться.

Приятного аппетита!