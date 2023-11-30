Описание приготовления:
Лосось "Су-вид" готовится очень легко. Если у вас нет вакууматора, можно вполне обойтись и пакетом с зип застежкой. Для этого вставьте коктельную трубочку с одного края и застегните пакет до нее. Вытяните ртом воздух из пакета и быстро закройте. Чтобы не следить за огнем и температурой при варке, можно воспользоваться мультиваркой, если есть режим регулирования время и температуры. Лосось "Су-вид" можно подавать с овощами гриль или как самостоятельное блюдо.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Лосось Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Лосось 200 Грамм (филе)
- Вода 500 Миллилитров
- Соль 1 Чайная ложка
- Сахар 1/2 Чайных ложки
- Сливочнное масло 1 Чайная ложка
- Перец черный По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
49 ккал
Калорийность
6 г
Белки
3 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Лосось "Су-вид"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления лосося "Су-вид".
В кастрюлю или сотейник влейте воду, выложите соль, сахар, лавровый лист и черный перец. Все доведите до кипения и варите до растворения соли и сахара, остудите. Филе лосося проверьте на присутствии костей, если такие обнаружите, удалите. В остывший рассол выложите лосось и оставьте на 30 минут.
Филе лосося обсушите и выложите в вакуумный пакет. Добавьте к рыбе сливочное масло и запечатайте, удалив воздух из пакета. Я воспользовалась специальным аппаратом.
Пакет с лососем выложите в кастрюлю и поставьте на медленный огонь. Доведите до температуры 52 градусов. Поддерживая температуру, готовьте в течение 30 минут. Готовую рыбу достаньте, откройте и сразу подавайте к столу. Делайте это аккуратно, так как лосось очень нежный и может развалиться.
Приятного аппетита!