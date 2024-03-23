Описание приготовления:

Паштет получается очень нежным и вкусным. Грибы для приготовления можно взять совершенно любые или просто от них отказаться. Специи можно взять по своему вкусу, сливки берите жирные, тогда паштет будет иметь сливочный вкус.

Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Закуски / Паштеты

Состав / Ингредиенты:

Кабан 300 Грамм (молодой)

Шпик 80 Грамм (или сало)

Печень куриная 80 Грамм

Масло сливочное 15 Грамм

Грибы 80 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Мадера 1 Ст. ложка (крепленое вино)

Сливки 70 Миллилитров (20-22% жирности)

Молоко 70 Миллилитров

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 5

Как приготовить «Паштет из кабана»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления паштета из кабана. Мясо замочите в холодной воде на 30-40 минут, чтобы вышла лишняя кровь и пропал запах.

Сковороду смажьте растительным маслом. Шпик, мясо кабана порежьте мелким кубиком и выложите в сковороду. Печень проверьте на повреждения желчью, если есть удалите, порежьте на кусочки и выложите в сковороду. Грибы порежьте кубиком и добавьте к мясу и печени.

Влейте в сковороду молоко, мадеру, перемешайте и оставьте на 30 минут.

Поставьте сковороду на медленный огонь, закройте крышкой и тушите все в течение 60-80 минут до мягкости.

Пробейте готовую мясную массу блендром до однородности.

Влейте в пюре сливки, добавьте сливочное масло и перемешайте до однородности.

Переложите паштет в сковороду и прогрейте на медленном огне до желаемой консистенции. Готовый паштет снимите с огня, переложите в чистую, сухую посуду и уберите в холодильник после полного остывания.

Приятного аппетита!