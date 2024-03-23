Описание приготовления:
Паштет получается очень нежным и вкусным. Грибы для приготовления можно взять совершенно любые или просто от них отказаться. Специи можно взять по своему вкусу, сливки берите жирные, тогда паштет будет иметь сливочный вкус.
Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Закуски / Паштеты
Состав / Ингредиенты:
- Кабан 300 Грамм (молодой)
- Шпик 80 Грамм (или сало)
- Печень куриная 80 Грамм
- Масло сливочное 15 Грамм
- Грибы 80 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Мадера 1 Ст. ложка (крепленое вино)
- Сливки 70 Миллилитров (20-22% жирности)
- Молоко 70 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 5
Как приготовить «Паштет из кабана»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления паштета из кабана. Мясо замочите в холодной воде на 30-40 минут, чтобы вышла лишняя кровь и пропал запах.
Сковороду смажьте растительным маслом. Шпик, мясо кабана порежьте мелким кубиком и выложите в сковороду. Печень проверьте на повреждения желчью, если есть удалите, порежьте на кусочки и выложите в сковороду. Грибы порежьте кубиком и добавьте к мясу и печени.
Влейте в сковороду молоко, мадеру, перемешайте и оставьте на 30 минут.
Поставьте сковороду на медленный огонь, закройте крышкой и тушите все в течение 60-80 минут до мягкости.
Пробейте готовую мясную массу блендром до однородности.
Влейте в пюре сливки, добавьте сливочное масло и перемешайте до однородности.
Переложите паштет в сковороду и прогрейте на медленном огне до желаемой консистенции. Готовый паштет снимите с огня, переложите в чистую, сухую посуду и уберите в холодильник после полного остывания.
Приятного аппетита!