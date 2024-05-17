Десерт с черносливом, томленным в вине: рецепт изысканного лакомства

Чтобы вкус десерта был более насыщенным, сливы, фаршированные орехами, лучше оставить в вине на всю ночь, чтобы они хорошо настоялись.

Десерт с черносливом, орехами и сливками – лакомство, которое можно приготовить как к приходу гостей, так и для того, чтобы порадовать своего внутреннего гурмана. Нежный, с невероятным ароматом и очень нежный десерт покорит ваше сердце. Своим проверенным рецептом поделилась автор кулинарного блога «Вкусные рецепты на каждый день».

Десерт с черносливом, томленным в вине

Ингредиенты:

красное вино;

чернослив – 400 гр;

грецкие орехи – 70 гр;

сахар – 60 гр;

сметана – 600 гр;

сахарная пудра – 6 ст. л.

Способ приготовления:

Для начал необходимо подготовить чернослив. Если это домашняя сушка, то залить его крутым кипятком, перемешать, слить, обсушить бумажными полотенцами.

Орехи слегка поджарить на сухой сковороде. Каждую сливу начинить охлажденными орешками. Выложить фаршированный чернослив в кастрюлю с толстым дном, посыпать сахаром. Если вино сухое красное, то хватит сахара, указанного в рецепте. Если же полусладкое, то количество сахара нужно корректировать по своему вкусу.

Залить чернослив вином так, чтобы он покрыл сливы, и поставить на огонь. Когда вино закипит, уменьшить огонь и томить на минимальном огне 15 минут. Затем накрыть крышкой и дать полностью остыть. Лучше оставить сливы в сиропе на ночь, так вкус будет еще более насыщенным.

Для крема в жирную, в идеале домашнюю, сметану добавить сахарную пудру и перемешать до растворения и однородности.

В бокалы поочередно выложить крем, начиненные сливы, крем и так далее. Верхним слоем должна быть сметана, которую, по желанию, можно украсить: посыпать какао, тертым шоколадом или мелко нарубленными орешками. Дать настояться 20 минут в холодильнике и подавать к столу.

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