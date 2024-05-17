ГлавнаяРецептыЛегко, вкусно и полезно как правильно готовить спаржу — рассказал победитель «МастерШеф» Легко, вкусно и полезно как правильно готовить спаржу — рассказал победитель «МастерШеф» На чтение: 2 минуты Краткая версия новости Победитель «МастерШеф» Вадим Бжезинский, известный как Пава, рассказал как правильно готовить спаржу. Пава рассказал алгоритм, который нуждается всего в нескольких минутах. Для идеальной спаржи важно срезать жесткие концы, варить короткое время и жарить со сливочным маслом и другими ингредиентами. В приготовлении спаржи нет ничего сложного. А когда повторяешь за победителем кулинарного шоу, то прилагать усилия совсем не придется. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Вадим Бжезинский, известный как Пава, заслужил славу не только победой в 7 сезоне кулинарного шоу «МастерШеф», но и действенными советами. На этот раз он рассказал, как правильно готовить спаржу, чтобы не возникало никаких трудностей. Читайте также Можно ли есть сырые шампиньоны: простой рецепт, с которым исчезнут все дискуссии Как правильно готовить спаржу Прежде всего надо срезать жесткие концы спаржи на 3 – 4 сантиметра. Они горьковатые на вкус, поэтому вряд ли вам очень хочется их пробовать. Затем –зачищаем, делаем это аккуратно и не спешим. Затем кипятим и солим воду. Варим спаржу ровно 2 минуты, она должна быть нежной, но ни в коем случае не переваренной. Теперь немедленно перемещаем спаржу в холодную воду, чтобы остановить процесс приготовления. Так она останется зеленой и хрустящей. Видеоинструкция от Павы Теперь – жарка. На сковороде топим сливочное масло, добавляем к нему розмарин, чеснок, лимонный сок и немного соли. Готовить нужно не дольше 1 минуты. Подавать такую спаржу можно как гарнир, а можно даже как отдельное блюдо. Это действительно очень вкусно: как подать к столу сырой кабачок, чтобы вам целовали руки. Поделитесь с друзьями