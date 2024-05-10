Десерт «Сметанные трубочки». Тесто всего 3 ингредиента: такие в магазине не купить

Десерт сметанные трубочки появился в результате экспериментов с выпечкой и ингредиентами. Трубочки со сметаной популярны в России и некоторых других странах. Они представляют собой хрустящее песочное тесто с нежной начинкой из сметаны. Этот десерт может быть как сладким, так и несладким, в зависимости от рецепта.
В состав трубочек входит творог, который весьма полезна для организма. Этот кисломолочный продукт содержит множество полезных веществ. В нем много кальция, который необходим для здоровья костей и зубов, а также для нормальной работы мышц и нервной системы.
Творог также содержит витамины A, C, E, B, PP, H, а также макро- и микроэлементы, такие как магний, калий, натрий, сера, фосфор и другие.
Ингредиенты:
- сметана — 200 мл;
- масло сливочное — 200 г;
- мука — 400 г;
- творог — 250 г;
- сахар — 150 г;
- ванилин — щепотка.
Приготовление сметанных трубочек:
Смешиваем мягкое сливочное масло со сметаной и тщательно взбиваем миксером минуту. Просеиваем в смесь 200 грамм муки и взбиваем миксером компоненты.
Далее высыпаем в тесто остатки муки, вымешиваем руками мягкое и эластичное тесто. Делим тесто на кусочки по 50 грамм, формуем колобки.
Для начинки смешиваем творог с сахаром и ванилином. Раскатываем каждый колобок в тонкие пласты диаметром менее 20 см.
Выкладываем в каждый пласт творожную начинку, загибаем края и заворачиваем творог в рулет.
Выкладываем рулетики на противень, выпекаем при 190 градусах 15 минут.
Можно посыпать рулеты сахарной пудрой. Получаются простые вкусные сметанные рулеты с творогом.