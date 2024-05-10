Описание приготовления:

Ягоды черники можно взять свежие или замороженные. Да и вместо черники можно использовать любые другие ягоды. Например, вишню или бруснику. Вкусный и нежный кекс отлично подходит для семейного чаепития!

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Ягоды / Черника / Молочные продукты / Сметана Блюдо: Выпечка / Кексы

Состав / Ингредиенты:

Черника 100 Грамм

Мука 150 Грамм

Сметана 150 Грамм

Яйца 2 Штуки

Соль По вкусу

Сахар 70 Грамм

Растительное масло 50 Миллилитров

Сода 1/4 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

320 ккал

Калорийность

5 г

Белки

19 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кекс на сметане с черникой»

Для приготовления кекса подготовьте все необходимое.

Соедините яйца с сахаром и взбейте.

В яичную массу вмешайте сметану и растительное масло. Сметану можно взять любой жирности.

Постепенно введите муку с содой и щепоткой соли. Предварительно муку необходимо просеять, чтобы насытить её кислородом.

Вмешайте в тесто чернику. У меня ягоды замороженные.

Кекс с черникой выпекайте при 180 градусах, примерно 40 минут. За время выпечки он немного поднимется и станет золотистого цвета. Извлеките готовый кекс из формы и остудите.

Остывший кекс можно посыпать сахарной пудрой. Приятного чаепития!