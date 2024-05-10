Описание приготовления:
Ягоды черники можно взять свежие или замороженные. Да и вместо черники можно использовать любые другие ягоды. Например, вишню или бруснику. Вкусный и нежный кекс отлично подходит для семейного чаепития!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Ягоды / Черника / Молочные продукты / Сметана Блюдо: Выпечка / Кексы
Состав / Ингредиенты:
- Черника 100 Грамм
- Мука 150 Грамм
- Сметана 150 Грамм
- Яйца 2 Штуки
- Соль По вкусу
- Сахар 70 Грамм
- Растительное масло 50 Миллилитров
- Сода 1/4 Чайных ложки
Количество порций 4
Калорийность
320 ккал
Калорийность
5 г
Белки
19 г
Жиры
29 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кекс на сметане с черникой»
Для приготовления кекса подготовьте все необходимое.
Соедините яйца с сахаром и взбейте.
В яичную массу вмешайте сметану и растительное масло. Сметану можно взять любой жирности.
Постепенно введите муку с содой и щепоткой соли. Предварительно муку необходимо просеять, чтобы насытить её кислородом.
Вмешайте в тесто чернику. У меня ягоды замороженные.
Кекс с черникой выпекайте при 180 градусах, примерно 40 минут. За время выпечки он немного поднимется и станет золотистого цвета. Извлеките готовый кекс из формы и остудите.
Остывший кекс можно посыпать сахарной пудрой. Приятного чаепития!