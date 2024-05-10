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Кекс на сметане с черникой

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Кекс на сметане с черникой

Описание приготовления:

Ягоды черники можно взять свежие или замороженные. Да и вместо черники можно использовать любые другие ягоды. Например, вишню или бруснику. Вкусный и нежный кекс отлично подходит для семейного чаепития!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Ягоды / Черника / Молочные продукты / Сметана Блюдо: Выпечка / Кексы

Состав / Ингредиенты:

  • Черника 100 Грамм
  • Мука 150 Грамм
  • Сметана 150 Грамм
  • Яйца 2 Штуки
  • Соль По вкусу
  • Сахар 70 Грамм
  • Растительное масло 50 Миллилитров
  • Сода 1/4 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

320 ккал

Калорийность

5 г

Белки

19 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кекс на сметане с черникой»

Кекс на сметане с черникой

Для приготовления кекса подготовьте все необходимое.

Кекс на сметане с черникой

Соедините яйца с сахаром и взбейте.

Кекс на сметане с черникой

В яичную массу вмешайте сметану и растительное масло. Сметану можно взять любой жирности.

Кекс на сметане с черникой

Постепенно введите муку с содой и щепоткой соли. Предварительно муку необходимо просеять, чтобы насытить её кислородом.

Кекс на сметане с черникой

Вмешайте в тесто чернику. У меня ягоды замороженные.

Кекс на сметане с черникой

Кекс с черникой выпекайте при 180 градусах, примерно 40 минут. За время выпечки он немного поднимется и станет золотистого цвета. Извлеките готовый кекс из формы и остудите.

Кекс на сметане с черникой

Остывший кекс можно посыпать сахарной пудрой. Приятного чаепития!

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