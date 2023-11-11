Дешевая намазка на все случаи жизни: рецепт свекловичного хумуса

Хумус – одно из самых популярных блюд кухни Ближнего Востока. Впрочем, не все знают, что его можно приготовить не только из бобов, но даже из свеклы!

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Хумус из свеклы – это именно то блюдо, с которым вы можете изумить и порадовать своих родных или гостей. Особенно кстати он будет в роли намазки на свежий хлеб, когда поколдовать у плиты просто нет времени.

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Рецепт хумуса из свеклы

Время : 15 минут

Порций : 8

Ингредиенты :

– 1 чайная ложка семян тмина;

– 250 грамм вареной свеклы, нарезанной на четвертинки;

– 400 грамм консервированного нута, промытого и высушенного;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 чайная ложка молотого кориандра;

– 0,5 чайной ложки морской соли;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 2 столовые ложки свежего лимонного сока;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление :

Семена тмина легко обжариваем на сухой сковороде в течение 2 минут. Периодически помешиваем, чтобы оно не пригорело.

Свеклу, нут, чеснок, кориандр, соль и оливковое масло кладем в кухонный комбайн.

Добавляем семена тмина и лимонный сок. Соломо и перчим.

Взбиваем до однородности.

При необходимости можно добавить любимые специи.

Такой хумус можно хранить в холодильнике 3 дня.

Приятного аппетита!