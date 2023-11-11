ГлавнаяРецептыДешевая намазка на все случаи жизни: рецепт свекловичного хумуса Дешевая намазка на все случаи жизни: рецепт свекловичного хумуса На чтение: 1 минута Хумус – одно из самых популярных блюд кухни Ближнего Востока. Впрочем, не все знают, что его можно приготовить не только из бобов, но даже из свеклы! ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Хумус из свеклы – это именно то блюдо, с которым вы можете изумить и порадовать своих родных или гостей. Особенно кстати он будет в роли намазки на свежий хлеб, когда поколдовать у плиты просто нет времени. Интересно Возвращающий вкус в детство: готовим топовое блюдо с «Куркой по-домашнему» Рецепт хумуса из свеклы Время : 15 минут Порций : 8 Ингредиенты : – 1 чайная ложка семян тмина; – 250 грамм вареной свеклы, нарезанной на четвертинки; – 400 грамм консервированного нута, промытого и высушенного; – 1 зубчик чеснока; – 1 чайная ложка молотого кориандра; – 0,5 чайной ложки морской соли; – 2 столовые ложки оливкового масла; – 2 столовые ложки свежего лимонного сока; – соль и перец по вкусу. Приготовление : Семена тмина легко обжариваем на сухой сковороде в течение 2 минут. Периодически помешиваем, чтобы оно не пригорело. Свеклу, нут, чеснок, кориандр, соль и оливковое масло кладем в кухонный комбайн. Добавляем семена тмина и лимонный сок. Соломо и перчим. Взбиваем до однородности. При необходимости можно добавить любимые специи. Такой хумус можно хранить в холодильнике 3 дня. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями