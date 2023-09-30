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Как приготовить маринованное сало: рецепт защитника с фронта

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Как приготовить маринованное сало: рецепт защитника с фронта

Маринованное сало – всегда уместна закуска на наших столах. Его рецептов просто множество, но стоит обратить внимание на тот, которым пользуются наши героические защитники.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Наші захисники вміють творити справжні дива не лише у боротьбі з російськими окупантами, а й на кухні. Один з воїнів ЗСУ поділився рецептом маринованого сала, відтворити який зможе навіть повний новачок. Втім, не варто рано робити висновки – смак страви вас точно вразить.

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Рецепт маринованного сала от воина ВСУ

Ингредиенты:
– 1 лоскуток сала;
– лавровый лист по вкусу;
– кориандр по вкусу;
– паприка по вкусу;
– черный перец по вкусу;
– 1 головка чеснока;
– соевый соус по вкусу;
– смесь сухих трав.

Приготовление:

  • Выбранный кусок салата разрежьте вдоль, но от кожуры не отделяйте.
  • Чеснок очистите и раздавите в чеснокадателях.
  • Соедините специи, соль, чеснок и соевый соус и тщательно перемешайте.
  • Полученной смесью натрите сало.
  • На доску высыпьте сухие травы и обваляйте в них сало.
  • Заверните ароматное сало в пергаментную бумагу и оставьте на несколько часов.

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