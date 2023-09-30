Как приготовить маринованное сало: рецепт защитника с фронта

Маринованное сало – всегда уместна закуска на наших столах. Его рецептов просто множество, но стоит обратить внимание на тот, которым пользуются наши героические защитники.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Наші захисники вміють творити справжні дива не лише у боротьбі з російськими окупантами, а й на кухні. Один з воїнів ЗСУ поділився рецептом маринованого сала, відтворити який зможе навіть повний новачок. Втім, не варто рано робити висновки – смак страви вас точно вразить.

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Рецепт маринованного сала от воина ВСУ