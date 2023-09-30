Как приготовить маринованное сало: рецепт защитника с фронта

Ингредиенты:
– 1 лоскуток сала;
– лавровый лист по вкусу;
– кориандр по вкусу;
– паприка по вкусу;
– черный перец по вкусу;
– 1 головка чеснока;
– соевый соус по вкусу;
– смесь сухих трав.
Приготовление:
- Выбранный кусок салата разрежьте вдоль, но от кожуры не отделяйте.
- Чеснок очистите и раздавите в чеснокадателях.
- Соедините специи, соль, чеснок и соевый соус и тщательно перемешайте.
- Полученной смесью натрите сало.
- На доску высыпьте сухие травы и обваляйте в них сало.
- Заверните ароматное сало в пергаментную бумагу и оставьте на несколько часов.