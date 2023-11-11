Рецепт: Рисовый суп с куриным филе — для детей

Ингредиенты:
куриное филе грудки — 1 шт.;
вода — 2 л;
лавровый лист — 2 шт.;
перец душистый горошком — 4 шт.;
картофель — 3 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
рис круглозерновой — 2 ст.л.;
лук зеленый — 1 перо
Способ приготовления: Здравствуйте, уважаемые кулинары! Все мы знаем, что на обед нужно кушать первые блюда. Они и вкусные, и очень полезные для любого организма. Для деток это также немаловажно. Предлагаю вам приготовить рисовый суп с куриным филе для детей без поджарки. Готовить очень просто и быстро. Получается очень лёгкий и диетический суп, который можно отнести к категории правильного питания.
Такой супчик обязательно понравится и взрослым, и деткам. Обязательно попробуйте!
Сначала поставим варить куриное филе. Нарезаем куриное мясо крупными кусочками, складываем в кастрюльку, заливаем водой. Добавляем соль, лавровые листики и душистый перец горошком. Доводим до кипения, снимаем пенку, убавляем огонь и варим 15 минут.
Тем временем чистим овощи и моем. Нарезаем небольшими кубиками луковицу, морковку режем произвольно. Нам нравится полукружочками.
Нарезаем клубни картофеля небольшими кубиками. Чем меньше размер, тем быстрее сварится.
Отправляем нарезанные овощи в куриный бульон. Доводим до кипения, снимаем пенку и варим 7 минут.
Засыпаем рис в кастрюлю, размешиваем хорошо, чтоб рисинки не слиплись. Варим 10 минут.
Рисовый суп с куриным филе практически готов. Пробуем на соль и при необходимости досаливаем. Выключаем плиту и даём супу настояться 15 минут.
Настоявшийся суп с рисом и мясом перемешиваем и различаем по тарелкам.
Перед подачей посыпаем рисовый суп измельчённым зелёный луком. Подаём в теплом виде с ломтиками хлеба.
Приятного всем аппетита!
Время приготовления: 40 мин.