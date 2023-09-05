Рецепт: Картофель тушеный с баклажаном — по-домашнему

Ингредиенты:

картофель — 5 штук;

баклажан крупный — 1шт.;

морковь крупная — 1 шт.;

кабачок — 1 шт;

лук репчатый — 1 шт;

масло растительное — по вкусу;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

лавровый лист — 1-2 шт.

Способ приготовления: Всем любителям вкусно готовить, привет! Я сегодня к вам с простым, недорогим, сезонным блюдом. Это будет лёгкий, но одновременно сытный и вкусный гарнир или самостоятельное блюдо. У нас в семье его ещё называют овощной соус.

Итак, что понадобится. Прежде всего картофель.

Его следует помыть, почистить и нарезать кубиками. Вот так.

Далее моем и очищаем от кожуры баклажан.

Баклажан также нарезаем кубиками. Солим его. И оставляем пока в сторону до появления сока.

Теперь очищаем, моем, и нарезаем кубиком репчатый лук.

Лук поджариваем на растительном масле до золотистого цвета.

Кабачок точно также очищаем от кожуры, моем и нарезаем кубиками, как и все овощи.

Если кабачок старый, то его нужно очистить от семян.

Не забываем очистить, помыть, и нарезать дольками морковь. Далее отправляем в кастрюльку картофель, заливаем водой так, чтобы немного картофель не был покрыт ею, то есть немного не доливаем. Ставим на огонь и после закипания, провариваем пару минут, а затем добавляем туда морковь и баклажан (предварительно отжатый от сока). Тушим овощи минут десять. Солим по вкусу, перчим. После этого, добавляем кабачок, и поджаренный лук, а также лавровый лист. Все овощи готовим ещё минут двадцать. И вкусное блюдо готово! Приятного аппетита, а главное будьте здоровы!

Время приготовления: 45 мин. Примерная стоимость порции: 25 руб.