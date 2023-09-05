Рецепт: Картофель тушеный с баклажаном — по-домашнему

Ингредиенты:
картофель — 5 штук;
баклажан крупный — 1шт.;
морковь крупная — 1 шт.;
кабачок — 1 шт;
лук репчатый — 1 шт;
масло растительное — по вкусу;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
лавровый лист — 1-2 шт.
Способ приготовления: Всем любителям вкусно готовить, привет! Я сегодня к вам с простым, недорогим, сезонным блюдом. Это будет лёгкий, но одновременно сытный и вкусный гарнир или самостоятельное блюдо. У нас в семье его ещё называют овощной соус.
Итак, что понадобится. Прежде всего картофель.
Его следует помыть, почистить и нарезать кубиками. Вот так.
Далее моем и очищаем от кожуры баклажан.
Баклажан также нарезаем кубиками. Солим его. И оставляем пока в сторону до появления сока.
Теперь очищаем, моем, и нарезаем кубиком репчатый лук.
Лук поджариваем на растительном масле до золотистого цвета.
Кабачок точно также очищаем от кожуры, моем и нарезаем кубиками, как и все овощи.
Если кабачок старый, то его нужно очистить от семян.
Не забываем очистить, помыть, и нарезать дольками морковь. Далее отправляем в кастрюльку картофель, заливаем водой так, чтобы немного картофель не был покрыт ею, то есть немного не доливаем. Ставим на огонь и после закипания, провариваем пару минут, а затем добавляем туда морковь и баклажан (предварительно отжатый от сока). Тушим овощи минут десять. Солим по вкусу, перчим. После этого, добавляем кабачок, и поджаренный лук, а также лавровый лист. Все овощи готовим ещё минут двадцать. И вкусное блюдо готово! Приятного аппетита, а главное будьте здоровы!
Время приготовления: 45 мин. Примерная стоимость порции: 25 руб.