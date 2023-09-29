Дети просто в восторге от него. Вкуснейший пирог с бананами на сковороде: простой рецепт

Для жителей Европы банан долгое время был неизвестным фруктом. Однако, о бананах до нашей эры уже знали жители Малайского архипелага. Дело в том, что на данной территории бананы произрастали всегда. После изучения архипелага, бананы стали активно распространяться по Азии и Индии. Из этих стран постепенно бананы попали к европейцам.
Позднее бананы были завезены даже в Америку.
Из этого фрукта повара пытались долгое время создать какой-нибудь десерт. Получилось много разных рецептов приготовления банановых пирогов.
Ингредиенты начинки для бананового пирога:
- Бананы — 2 шт.;
- Сахар — 4 ст.л.;
- Тростниковый сахар — 1 ст.л.;
- Масло сливочное — 30 г.
Ингредиенты для теста:
- Мука — 200 г;
- Яйца — 2 шт.;
- Сахар — 150 г;
- Ванильный сахар — 3 г;
- Соль — 1/4 ч.л.;
- Масло растительное — 50 г;
- Кефир — 180 г;
- Разрыхлитель — 10 г.
Приготовление бананового пирога:
Очищаем бананы и нарезаем тонкими пластинами, толщиной не более 3 мм. В сковороде растапливаем сливочное масло, высыпаем обычный и тростниковый сахар, смешиваем с маслом.
Выкладываем в сливочную смесь банановые пластины. Карамелизируем бананы в сковороде на среднем огне 5 минут.
В это время приготовим тесто — в миску разбиваем яйца, высыпаем классический и ванильный сахар, смешиваем. Высыпаем в яичную смесь соль, вливаем растительное масло и кефир.
В смесь просеиваем муку, соединенную с разрыхлителем, замешиваем тесто до однородного состояния. Выливаем тесто в сковороду на карамелизированные бананы.
Стараемся не смещать бананы со дна.
Накрываем сковороду крышкой и на минимальном огне выпекаем пирог 40 минут. При помощи плоской тарелки вынимаем пирог из сковороды.
Получается отменный заливной пирог с бананами. Он готовится максимально просто, при этом имеет нежный и насыщенный вкус.