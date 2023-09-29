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Рецепт: Плов из смеси риса — По-домашнему

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Рецепт: Плов из смеси риса — По-домашнему

Ингредиенты:
филе куриное — 300гр.;
перец черный молотый — по вкусу;
смесь 4 риса — 2стакана;
томаты — 4шт.;
лук репчатый — 2шт.;
лавровый лист — 2шт.;
чеснок — 4шт.;
перец горошком — 6шт.;
морковь — 2шт.
Способ приготовления:

Доброго времени суток!
Сегодня приготовим необычный плов из смеси 4 риса.
Берём куриное филе, можно индейки. Нарезаем на средние кусочки. В казан наливаем масло растительное. Даём хорошо разогреться. Лук репчатый полукольцами нарезаем, выкладываем в кипящее масло. Мясо обжариваем. Рис заливаем предварительно кипятком. Нарезаем помидоры кубиками, морковь нарезаем соломкой. Все ингредиенты выкладываем в казан, хорошо обжариваем до полуготовности. Затем кладём смесь риса, заливаем водой, солим, перчим. Готовим, пока станет мягким. Добавляем лаврушку, перец горошком, чесночок. Делаем проколы ложкой, не мешаем. Готовим на ме

Рецепт: Плов из смеси риса - По-домашнему

Рецепт: Плов из смеси риса - По-домашнему

Рецепт: Плов из смеси риса - По-домашнему

Рецепт: Плов из смеси риса - По-домашнему

Рецепт: Плов из смеси риса - По-домашнему

Рецепт: Плов из смеси риса - По-домашнему

Рецепт: Плов из смеси риса - По-домашнему

Рецепт: Плов из смеси риса - По-домашнему

Рецепт: Плов из смеси риса - По-домашнему

Рецепт: Плов из смеси риса - По-домашнему

дленном огне. Как приготовится, пусть постоит, можно зелень добавить. Рисинка к рисинке получается, рассыпчатый, очень вкусный плов. Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 200 руб.

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