Рецепт: Плов из смеси риса — По-домашнему

Ингредиенты:

филе куриное — 300гр.;

перец черный молотый — по вкусу;

смесь 4 риса — 2стакана;

томаты — 4шт.;

лук репчатый — 2шт.;

лавровый лист — 2шт.;

чеснок — 4шт.;

перец горошком — 6шт.;

морковь — 2шт.

Способ приготовления:

Доброго времени суток!

Сегодня приготовим необычный плов из смеси 4 риса.

Берём куриное филе, можно индейки. Нарезаем на средние кусочки. В казан наливаем масло растительное. Даём хорошо разогреться. Лук репчатый полукольцами нарезаем, выкладываем в кипящее масло. Мясо обжариваем. Рис заливаем предварительно кипятком. Нарезаем помидоры кубиками, морковь нарезаем соломкой. Все ингредиенты выкладываем в казан, хорошо обжариваем до полуготовности. Затем кладём смесь риса, заливаем водой, солим, перчим. Готовим, пока станет мягким. Добавляем лаврушку, перец горошком, чесночок. Делаем проколы ложкой, не мешаем. Готовим на ме

дленном огне. Как приготовится, пусть постоит, можно зелень добавить. Рисинка к рисинке получается, рассыпчатый, очень вкусный плов. Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 200 руб.