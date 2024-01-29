Детям на радость: 5 простых рецептов домашнего мармелада

Мармелад – идеальный десерт для тех, кто любит сладкое, но не хочет набрать лишние килограммы.
Мармелад – идеальный десерт для тех, кто любит сладкое, но боится набрать вес, поскольку он считается диетическим продуктом. Его калорийность – всего 321 ккал на 100 грамм. Как и многие блюда, ставшие очень популярными, мармелад впервые получился случайно. Французские повара настолько уварили варенье, что оно получилось твердым. Его нарезали, как конфеты, и с тех пор стали готовить, как отдельный десерт. Сегодня мармелад бывает жевательный, желейный, ягодный и фруктовый.
В состав мармелада обязательно входит желирующий компонент – желатин, агар-агар или пектин. Последний снижает уровень холестерина, восстанавливает углеводный и липидный обмены, борется с заболевания желудочно-кишечного тракта, стимулирует быстрое заживление поврежденных участков кожи, помогает очистить организм от тяжелых металлов.
Агар-агар нормализует работу печени и помогает избавиться организму от токсинов и шлаков, улучшает перистальтику желудка. Поскольку он добывается из водорослей, в нем много йода, что немаловажно для людей, страдающих заболеваниями щитовидной железы.
Употребление мармелада положительно сказывается на работе мозга и помогает восстанавливать силы после умственных и физических нагрузок.
Классический мармелад
Ингредиенты:
- Морс или сок – 300 гр;
- Сахар – 160 гр;
- Желатин – 40 гр;
- Лимонная кислота – щепотка.
Способ приготовления:
Смешать морс, лимонную кислоту, сахар и желатин, перемешать и оставить, пока желатин разбухнет по инструкции. Поставить морс на плиту и нагревать, постоянно перемешивая, пока весь желатин растворится.
Разлить смесь через сито по формам, охладить до комнатной температуры и убрать в холодильник на несколько часов. Нарезать мармелад на маленькие кусочки.
Домашний мармелад на агар-агаре
Ингредиенты:
- Ягодный сироп (или сок) – 200 мл;
- Сахар – 2 ч. л;
- Агар-агар – 1 ч. л.
Способ приготовления:
В небольшой кастрюле смешать ягодный сироп и чайную ложку агар-агара, размешивать, пока комочки полностью не растворятся. Оставить массу на 40 минут, чтобы агар-агар набух.
Кастрюлю с сиропом поставить на огонь, довести до кипения, постоянно помешивая. Как только сироп закипит, снять его с огня. Массу разлить по формочкам и оставить застывать примерно на час. Затем достать из формочек. Можно, при желании, обвалять его в сахаре.
Ягодный мармелад в сахаре
Ингредиенты:
- Малина – 500 гр;
- Красная смородина – 500 гр;
- Сахар – 900 гр;
- Щепотка лимонной кислоты.
Способ приготовления:
Залить ягоды водой, чтобы она ее слегка покрывала, и проварить до размягчения. Перетереть ягоды через сито, уварить наполовину. Потом туда же добавить сахар с лимонной кислотой и проварить еще 40 минут. Разлить полученный сироп в формы слоем в 2-3 см, дать застыть, разрезать кубиками и обвалять их в сахаре.
Цитрусовый мармелад
Ингредиенты:
- Апельсины – 700 гр;
- Лимон – 1 шт;
- лайм – 1 шт;
- Сахар – 500 гр.
Способ приготовления:
Снять цедру, нарезать очень тонкой соломкой и на минуту окунуть в кипящую воду с помощью дуршлага. Фрукты очистить от всех пленок и косточек, разобрать на дольки и сложить в кастрюлю с цедрой и стекающим соком. Добавить сахар, перемешать и варить все вместе около 1,5-2 часов на маленьком огне под крышкой, периодически помешивая. Разложить по банкам и убрать в холодильник.
Мармелад из лимонада и сиропа
Ингредиенты:
- Лимонад – 250 гр;
- Сироп – 0,5 стак;
- Сахар – 400 гр;
- Желатин – 30 гр;
- Лимонная кислота – 0,5 ст. л.
Способ приготовления:
Залить желатин лимонадом и оставить на пару часов. Добавить к нему сахар, лимонную кислоту, сироп и проварить на медленном огне до однородности. Не давать смеси закипать. Разлить заготовку по влажным формочкам и убрать в прохладное место. Когда мармелад застынет, обвалять его в сахаре.
Напомним, как приготовить идеальные вафельные трубочки.