Как приготовить тонкие блинчики на молоке: секретный рецепт

Тонкие блинчики, или как их еще называют «налистники», являются неотъемлемой частью украинской национальной кухни.

Их можно употреблять как самостоятельное блюдо, окуная в сметану, варенье или мед, а также заворачивать в них любую начинку: красную икру, паштет, жаренный мясной фарш, ягоды и фрукты, творог, мак, яйцо с зеленью и многое другое.

Тонкие блинчики – это прекрасный завтрак для каждого человека, так как их очень просто готовить и они нравятся абсолютно всем, рассказывает Архипова Юлия.

Эксперт: Архипова ЮлияРубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 29.01.2024 11:10 Проверено редакциейСодержаниеИнгредиентыПригоовление

Такие блинчики можно делать на основе кефира, сыворотки, воды или пива, но самым нежным вкусом обладают блинчики на молоке. Предлагаем вам приготовить идеальные тонкие блинчики по нашему проверенному рецепту.

Ингредиенты

Для приготовления тонких блинчиков на молоке вам понадобится:

Мука – 3 стакана;

Молоко – 1 литр;

Сало – 1 кусочек;

Сахарный песок – 3 ст. л;

Яйца – 3 шт.

Пригоовление

Вылейте в миску половину молока и добавьте к нему яйца.

Взбейте молоко с яйцами при помощи миксера до получения однородной консистенции.

Продолжая взбивать, всыпьте в миску сахар и соль, взбивайте до их растворения.

Муку просейте и всыпьте в миску с яично-молочной смесью.

Взбейте тесто миксером на пониженной скорости до полного растворения муки.

Влейте в миску остатки молока и масла. Еще немного перемешайте тесто миксером, чтоб получилась жидкая и однородная консистенция.

Сковороду поставьте на умеренный огонь и очень хорошо разогрейте.

Смажьте раскаленную сковороду кусочком сала и вылейте на нее один половник теста. Нужно распределить равномерно.

Обжаривайте блины с двух сторон до румяности, после чего складывайте их друг на друга.

Готовые блины подавайте к столу.

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