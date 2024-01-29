Пирог с грушами и сыром: приготовьте самое простое блюдо, которое имеет вкус, как в ресторане

Ресторанное блюдо может быть по-настоящему быстрым. Попытайтесь приготовить пирог с грушами и сыром бри. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Судья проекта «МастерШеф» Владимир Ярославский рассказал свой простой рецепт. На приготовление уйдет совсем мало времени. Стоит попробовать Баба-шарпанина: рецепт аутентичного украинского блюда от участницы «МастерШеф» Пирог с грушами и двумя видами сыра Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 500 грамм листового теста;

– 2 – 3 груши;

– 1 яйцо;

– 100 граммов сыра Бри;

– 50 граммов сыра Дор Блю;

– лесной орех или миндаль по вкусу;

– мед;

– горсть муки. Приготовление: Размороженное тесто раскатайте прямоугольником толщиной примерно 5 миллиметров на посыпанной мукой столешнице. Немножко надрежьте тесто по краям, а внутри попрокалывайте его вилкой. Смажьте тесто яйцом и запекайте до румяной корочки 25 минут при 175 градусах. Далее середину теста немного придавите руками и положите очищенную грушу, нарезанную частицами. Также добавьте кусочки сыра. Поставьте пирог снова в разогретую до 175 градусов духовку минут на 20. Запекайте, пока не начнет подрумяниваться сыр. Достаньте пирог из духовки, посыпьте орешками и полейте медом. Есть можно и горячим, и холодным. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить бюджетные рогалики с вареньем. Они перенесут вас в детство.