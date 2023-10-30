Девять минут и можно ставить в духовку: рецепт лучшего деревенского торта

Это идеальный десерт на завтрак, к варенью, ореховому крему, а для сладкоежек к заварному крему или к кофе-латте.

Этот рецепт настолько прост, что вы наверняка занесете его себе в кулинарный блокнот, уверены гурманы сайта Cucchiaio. Сделав все правильно вы получите идеальный торт с небольшим количеством сливочного масла, который отлично сохранится в течение 4 дней.

Этот десерт относится к категории домашних тортов в деревенском стиле, которые актуальны в любое время года, а на подготовку его ингредиентов действительно уходит не больше девяти минут.

Особенно торт хорош к чаю долгими зимними вечерами. Этот рецепт подойдет и тем, кто не любит слишком сладкую выпечку, консистенция у нее достаточно сухая, но приятная.

Деревенский торт

Ингредиенты:

240 г муки;

150 г сахара;

50 г сливочного масла;

1 пакетик разрыхлителя;

1 стручок ванили;

2 яйца;

180 г молока;

сахарная пудра.

Чтобы приготовить торт, просейте муку с дрожжами и добавьте сахар. Разрежьте стручок ванили, удалите семена ножом для очистки овощей и добавьте их в молоко, а затем перемешайте. После этого взбейте яйца и добавьте молоко с ванилью.

В кастрюле растопите сливочное масло, стараясь не повышать температуру. Дайте остыть, затем добавьте в молочно-яичную смесь. Теперь смешайте полученную смесь с мучной смесью, обращая внимание на комочки, но не переусердствуйте.

Смажьте маслом форму диаметром 22 см: дно и края также можно дополнительно посыпать мукой, чтобы тесто не прилипло во время приготовления. Вылейте смесь, доведя ее до одинаковой густоты.

Готовьте в уже разогретой духовке при температуре 170° около 40 минут. Прежде чем вынимать из духовки, методом зубочистки вставьте ее в центр коржа, он должен выйти сухим.

Достаньте торт из духовки незадолго до подачи, чтобы он остыл. Посыпьте сахарной пудрой и подавайте.

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