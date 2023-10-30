Для разнообразия повседневного меню предлагаю приготовить печеночные оладьи с сырой картошкой. Они получаются очень вкусными, сочными и сытными. Такое блюдо отлично сочетается с любым гарниром и соусом. К тому же такие котлетки получаются довольно бюджетными, хоть по вкусу они ничем не уступают другим блюдам из мяса или субпродуктов.

Будьте уверены, эти нежные оладьи понравятся даже тем, кто не особо любит вкус печени. Благодаря значительной доли картофеля, лука и хлеба в фарше печеночная составляющая становится менее выраженной. Готовые оладьи получаются очень мягкими и ароматными. Однозначно стоит попробовать!

Печеночные оладьи с сырой картошкой: нюансы приготовления

Для данного блюда я зачастую использую куриную или индюшачью печень. Но вы можете попробовать со свиной или говяжьей. Единственное условие: перед приготовлением такую печенку лучше всё же замочить в молоке (минимум на 30 минут). Затем удалите все протоки и лишние прожилки. Вместо хлеба можете взять 2 столовые ложки овсяных хлопьев быстрого приготовления.

Ингредиенты

Печень индейки500 г Картофель2 шт. Лук1 шт. Хлеб80 г Соль1 ч. л. Яйцо1 шт. Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Нарежьте печень крупными кусками. Картофель и лук очистите и тоже нарежьте. Кусочек сухого хлеба замочите в воде. Печень, картофель, лук и отжатый от воды хлеб пропустите через мясорубку (блендер). Добавьте яйцо и соль, перемешайте вилкой, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. По желанию можно добавить любимую зелень и черный молотый перец. Налейте в сковородку масло, сильно разогрейте и столовой ложкой выложите на сковородку печеночный фарш. Обжаривайте котлеты примерно по полминуты с каждой стороны.

Такие оладьи можно подать к столу сразу после приготовления, а когда они остынут, с ними хорошо делать бутерброды. Приятного аппетита! Ранее мы писали, как приготовить тыкву по-корейски.