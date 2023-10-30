Оладьи будут очень рыхлыми: идеальный завтрак за 20 минут

Оладьи – одна из лучших опций для вкусного завтрака. Если все сделать правильно, то они получатся особенно воздушными.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Вкусные оладьи на завтрак с дополнительным подсластителем – это то, что просто невозможно отказаться. Воспользуйтесь этим простым рецептом – и вкусный завтрак будет на вашем столе уже через 20 минут!

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Рецепт рыхлых оладий

Время: 20 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 стакан кефира или кислого молока;

– 50 – 60 грамм сахара;

– пакетик ванильного сахара;

– 3/4 чайной ложки соды;

– щепотка соли и муки.

Приготовление:

Кефир, ванильный сахар, сахар и соду смешиваем в небольшой миске. Размешиваем до образования небольшой пены.

После этого добавляем щепотку соли и немного муки, чтобы получить консистенцию густой сметаны. Хорошо размешиваем.

На разогретую сковороду добавляем немного масла. Ложкой выкладываем оладьи и обжариваем на среднем огне до румяности.

Выкладываем оладьи на бумажное полотенце, чтобы забрать лишнее масло.

Подаем к столу с любимыми приложениями.

Важно! В рецепте не используются яйца, ведь они «сажают» тесто. Если вы хотите приготовить рыхлые оладьи, лучше обойтись без них.