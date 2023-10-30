ГлавнаяРецептыОладьи будут очень рыхлыми: идеальный завтрак за 20 минут Оладьи будут очень рыхлыми: идеальный завтрак за 20 минут На чтение: 1 минута Оладьи – одна из лучших опций для вкусного завтрака. Если все сделать правильно, то они получатся особенно воздушными. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вкусные оладьи на завтрак с дополнительным подсластителем – это то, что просто невозможно отказаться. Воспользуйтесь этим простым рецептом – и вкусный завтрак будет на вашем столе уже через 20 минут! Интересно Как удивить гостей на Хэллоуин: идеи атмосферных блюд с куриным фаршем Рецепт рыхлых оладий Время: 20 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 1 стакан кефира или кислого молока; – 50 – 60 грамм сахара; – пакетик ванильного сахара; – 3/4 чайной ложки соды; – щепотка соли и муки. Приготовление: Кефир, ванильный сахар, сахар и соду смешиваем в небольшой миске. Размешиваем до образования небольшой пены. После этого добавляем щепотку соли и немного муки, чтобы получить консистенцию густой сметаны. Хорошо размешиваем. На разогретую сковороду добавляем немного масла. Ложкой выкладываем оладьи и обжариваем на среднем огне до румяности. Выкладываем оладьи на бумажное полотенце, чтобы забрать лишнее масло. Подаем к столу с любимыми приложениями. Важно! В рецепте не используются яйца, ведь они «сажают» тесто. Если вы хотите приготовить рыхлые оладьи, лучше обойтись без них. Поделитесь с друзьями