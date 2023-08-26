Диетолог Арзамасцев предложил пожилым людям есть больше орехов, чтобы поправить здоровье

Врач Евгений Арзамасцев заявил, что орехи благоприятно влияют на нервную систему и сердце, а также отбивают нездоровую тягу к сладкому. Пожилым людям все это необходимо, отметил эксперт в разговоре с News.ru.

Орехи богаты магнием и витаминами группы B, которые особенно важны для людей старше 60 лет. В этом возрасте чаще страдают от проблем с сердечно-сосудистой и нервной системами, но если не будет дефицита полезных веществ, то риск болезней заметно снизится. Кремний и витамин Е, в свою очередь, способствуют оздоровлению кожи, укреплению ногтей и волос.

У орехов есть еще одно преимущество: Арзамасцев отметил, что из-за высокого содержания хрома продукт снижает тягу к сладкому. Это особенно актуально для пожилых людей с лишним весом.

Искать самый полезный вид орехов и зацикливаться на нем не стоит — лучше чередовать все для разнообразия.

Пользу орехов переоценить нельзя, но врачи напоминают: это довольно калорийный продукт. Тем, кто следит за фигурой, диетолог Патимат Магомедова рекомендует не превышать норму — 30 г в день. Также эксперт рассказала, как правильно мыть и хранить орехи — узнайте об этом подробнее.