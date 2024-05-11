Описание приготовления:

Для усиления вкуса можно добавить в тесто ванилин при желании. Обязательно попробуйте приготовить панкейки с содой и у вас получится вкусный завтрак или полдник на скорую руку!

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Мука / Сода Блюдо: Выпечка / Панкейки

Состав / Ингредиенты:

Молоко 200 Миллилитров (любой жирности)

Мука 200 Грамм

Яйцо 1 Штука

Соль 1/3 Чайных ложки

Сахар 2 Ст. ложки

Растительное масло 3 Ст. ложки

Сода 1/2 Чайных ложки

Уксус 1 Чайная ложка

Количество порций 3

Калорийность

272 ккал

Калорийность

6 г

Белки

13 г

Жиры

32 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Панкейки с содой»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления панкейков на соде.

В широкую миску просейте муку. Добавьте в нее сахар и соль. Перемешайте.

Добавьте молоко, растительное масло, вбейте яйцо. Перемешайте массу.

Соду погасите уксусом. Добавьте соду в тесто.

Перемешайте все до получения однородного теста. По консистенции тесто должно падать с ложки, а не стекать.

Разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Порционно выкладывайте в нее тесто. Обжарьте панкейки с двух сторон до золотистого оттенка.

Готовые панкейки выложите стопкой на тарелку, полейте любимым сиропом и подавайте к столу. Приятного аппетита!