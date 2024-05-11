Описание приготовления:
Для усиления вкуса можно добавить в тесто ванилин при желании. Обязательно попробуйте приготовить панкейки с содой и у вас получится вкусный завтрак или полдник на скорую руку!
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Мука / Сода Блюдо: Выпечка / Панкейки
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 200 Миллилитров (любой жирности)
- Мука 200 Грамм
- Яйцо 1 Штука
- Соль 1/3 Чайных ложки
- Сахар 2 Ст. ложки
- Растительное масло 3 Ст. ложки
- Сода 1/2 Чайных ложки
- Уксус 1 Чайная ложка
Количество порций 3
Калорийность
272 ккал
Калорийность
6 г
Белки
13 г
Жиры
32 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Панкейки с содой»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления панкейков на соде.
В широкую миску просейте муку. Добавьте в нее сахар и соль. Перемешайте.
Добавьте молоко, растительное масло, вбейте яйцо. Перемешайте массу.
Соду погасите уксусом. Добавьте соду в тесто.
Перемешайте все до получения однородного теста. По консистенции тесто должно падать с ложки, а не стекать.
Разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Порционно выкладывайте в нее тесто. Обжарьте панкейки с двух сторон до золотистого оттенка.
Готовые панкейки выложите стопкой на тарелку, полейте любимым сиропом и подавайте к столу. Приятного аппетита!