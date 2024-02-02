Свекла, морковь и яйца. Салат «Всего по 4» — фантастически красивый и полезный

Салаты были привилегированным блюдом в Средние века. Их подавали только к столу знатных персон. Казалось бы, в чем причина элитарности салатов? Возможно, в блюде были какие-то дорогие ингредиенты для того времени. Однако, все намного проще.
Дело в том, что салаты в прошлом были опасны для организма. При недостаточной термической обработке овощи становились ядом для желудка. Правильно обрабатывать термически овощи могли только профессиональные повара. По этой причине безопасные салаты в Средневековье позволяли себе только вельможи и короли.
Сейчас ситуация изменилась, салаты стали безопасны для всех. Расскажем, как приготовить салат с морковью и свеклой.
Ингредиенты для овощного салата:
- свекла — 4 шт.;
- морковь — 4 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- натуральный йогурт — 90 г;
- оливковое масло;
- соль — ½ ч.л.;
- лимон — шт.;
- зеленый лук — пучок.
Приготовление овощного салата:
Очищаем овощечисткой морковь, погружаем в кастрюлю к яйцам. Отвариваем до готовности морковь и вкрутую варим яйца примерно 10 минут.
Очищаем свеклу от кожуры, отвариваем отдельно 10 минут. Нарезаем вареную морковь на полукружочки. Нарезаем маленьким кубиком свеклу, шинкуем зеленый лук.
Очищаем яйца, разделяем желтки и белки. Нарезаем белки небольшими кубиками. Измельчаем желтки вилкой, смешиваем с солью и натуральным йогуртом.
Выжимаем из лимона сок, вливаем его в соус из желтков, перемешиваем. В салатнике смешиваем морковь со свеклой, белками и зеленым луком, заправляем смесь желтковым соусом и перемешиваем.
Также заправить салат можно дополнительно оливковым маслом.
Получается простой полезный овощной салат из бюджетных продуктов.