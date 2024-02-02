Свекла, морковь и яйца. Салат «Всего по 4» — фантастически красивый и полезный

Салаты были привилегированным блюдом в Средние века. Их подавали только к столу знатных персон. Казалось бы, в чем причина элитарности салатов? Возможно, в блюде были какие-то дорогие ингредиенты для того времени. Однако, все намного проще.

Дело в том, что салаты в прошлом были опасны для организма. При недостаточной термической обработке овощи становились ядом для желудка. Правильно обрабатывать термически овощи могли только профессиональные повара. По этой причине безопасные салаты в Средневековье позволяли себе только вельможи и короли.

Сейчас ситуация изменилась, салаты стали безопасны для всех. Расскажем, как приготовить салат с морковью и свеклой.

Ингредиенты для овощного салата:

свекла — 4 шт.;

морковь — 4 шт.;

яйца — 4 шт.;

натуральный йогурт — 90 г;

оливковое масло;

соль — ½ ч.л.;

лимон — шт.;

зеленый лук — пучок.

Приготовление овощного салата:

Очищаем овощечисткой морковь, погружаем в кастрюлю к яйцам. Отвариваем до готовности морковь и вкрутую варим яйца примерно 10 минут.

Очищаем свеклу от кожуры, отвариваем отдельно 10 минут. Нарезаем вареную морковь на полукружочки. Нарезаем маленьким кубиком свеклу, шинкуем зеленый лук.

Очищаем яйца, разделяем желтки и белки. Нарезаем белки небольшими кубиками. Измельчаем желтки вилкой, смешиваем с солью и натуральным йогуртом.

Выжимаем из лимона сок, вливаем его в соус из желтков, перемешиваем. В салатнике смешиваем морковь со свеклой, белками и зеленым луком, заправляем смесь желтковым соусом и перемешиваем.

Также заправить салат можно дополнительно оливковым маслом.

Получается простой полезный овощной салат из бюджетных продуктов.