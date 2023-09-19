Описание приготовления:

Готовые чипсы должны хорошо просохнуть и не липнуть при прикосновении. Они станут прекрасным перекусом или закуской к пенному напитку, прекрасно заменяя сушеную рыбу. Куриное филе лучше всего брать у проверенных поставщиков, еще лучше, если это будет своя, домашняя курочка. Специи можно добавлять и комбинировать по своему вкусу. Соевый соус берите только хорошего качества, тогда по вкусу и соли чипсы получатся как надо.

Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Закуски / Чипсы

Состав / Ингредиенты:

Куриная грудка 500 Грамм

Соус соевый 50 Миллилитров (темный)

Кетчуп 1 Ст. ложка

Васаби порошковый 1/3 Чайных ложки

Чеснок сухой молотый 1/2 Чайных ложки

Аджика сухая 1 Чайная ложка (без горки)

Количество порций 3

Калорийность

105 ккал

Калорийность

21 г

Белки

2 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Чипсы из курицы с соевым соусом в сушилке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления чипсов из курицы с соевым соусом в сушилке.

Куриное филе порежьте тонкими пластинками толщиной 5 мм. Выложите мясо в миску, добавьте специи и влейте соевый соус. Все хорошо перемешайте и уберите в холодильник на 8-10 часов. За это время куриные кусочки промаринуются и впитают в себя соус.

Разложите промаринованные куриные кусочки на лотке сушилки в один слой, не накладывая друг на друга.

Сушите чипсы при температуре 50 градусов в течение 6-8 часов. За это время желательно менять лотки местами и крутить, для равномерной сушки. Готовые чипсы снимите с лотков и подавайте.

Приятного аппетита!