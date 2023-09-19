Описание приготовления:
Готовые чипсы должны хорошо просохнуть и не липнуть при прикосновении. Они станут прекрасным перекусом или закуской к пенному напитку, прекрасно заменяя сушеную рыбу. Куриное филе лучше всего брать у проверенных поставщиков, еще лучше, если это будет своя, домашняя курочка. Специи можно добавлять и комбинировать по своему вкусу. Соевый соус берите только хорошего качества, тогда по вкусу и соли чипсы получатся как надо.
Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Закуски / Чипсы
Состав / Ингредиенты:
- Куриная грудка 500 Грамм
- Соус соевый 50 Миллилитров (темный)
- Кетчуп 1 Ст. ложка
- Васаби порошковый 1/3 Чайных ложки
- Чеснок сухой молотый 1/2 Чайных ложки
- Аджика сухая 1 Чайная ложка (без горки)
Количество порций 3
Калорийность
105 ккал
Калорийность
21 г
Белки
2 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Чипсы из курицы с соевым соусом в сушилке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления чипсов из курицы с соевым соусом в сушилке.
Куриное филе порежьте тонкими пластинками толщиной 5 мм. Выложите мясо в миску, добавьте специи и влейте соевый соус. Все хорошо перемешайте и уберите в холодильник на 8-10 часов. За это время куриные кусочки промаринуются и впитают в себя соус.
Разложите промаринованные куриные кусочки на лотке сушилки в один слой, не накладывая друг на друга.
Сушите чипсы при температуре 50 градусов в течение 6-8 часов. За это время желательно менять лотки местами и крутить, для равномерной сушки. Готовые чипсы снимите с лотков и подавайте.
Приятного аппетита!