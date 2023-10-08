Диетолог Гинзбург: если хотите получать от картошки пользу, ешьте ее только в таком виде

Известно, что картофель — не самый полезный продукт. Эксперты ставят его на один уровень с макаронами и белым хлебом, так что может показаться, будто особой ценности в корнеплоде нет. Тем не менее диетолог Михаил Гинзбург не призывает россиян отказываться от картошки — он рассказал «ФедералПресс», в каком виде овощ будет полезнее всего.

По словам специалиста, лучше всего в рацион впишется молодой картофель. В нем много пищевых волокон и сравнительно меньше крахмала, чем в зрелых плодах. И для здоровья, и для фигуры будет полезнее остановиться именно на этом варианте.

Также Гинзбург напомнил, что не стоит есть картошку каждый день. Она отлично разбавит рацион, но не составит его основу.

Самым предпочтительным способом приготовления популярного корнеплода станет варка в мундире. А вот пюре, отмечает врач, есть рекомендуется как можно реже — точно не чаще раза в неделю.

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