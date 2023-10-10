Брамбораки, или цмунда — традиционная чешская закуска из натертого картофеля. Обычно ее готовят с добавлением молока и майорана, чем это блюдо и отличается от наших драников. А еще драники по-чешски в классическом варианте ощутимо больше в диаметре, чем наши. По виду они напоминают оладьи: пикантные хрустящие диски из картошки, которыми так вкусно закусывать пиво!
В моей квартире, скажу честно, без драников не проходит ни одна неделя. Заготавливаю их в воскресенье целый лоток, чтобы потом только разогревать в течение нескольких дней. Если чехи подают к брамборакам чесночный соус или горчицу, то я ставлю на стол кетчуп домашнего приготовления или свежую сметану. А подаю блюдо не на закуску, а в качестве основного. Сытно ведь!
Как приготовить драники по-чешски
Если вы хоть раз готовили драники, то с брамбораками проблем точно не возникнет. Стоит учесть лишь несколько нюансов. Чешские хозяюшки рекомендуют брать желтый плотный картофель, чтобы он не был водянистым. А молоко перед использованием нужно хорошенько разогреть. Далее всё по инструкции.
Ингредиенты
Картофель800 г Пшеничная мука80 г Яйцо1 шт. Молоко80 мл Майоран1 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Чеснок3 зуб. Подсолнечное масло2 ст. л. Пепперони по вкусу
Приготовление
- Картофель очистите от кожуры, помойте, обсушите и натрите на мелкой терке. В картофельную массу добавьте муку, яйцо, чеснок, пропущенный через пресс, сушеный майоран, перец, соль и специи по вкусу.
Но других специй не должно быть много, ведь они перекроют аромат майорана. В миску с картофелем перелейте горячее молоко. Смешайте ингредиенты в однородную массу. На сковороде разогрейте подсолнечное масло. Ложкой выложите картофельное тесто ровным слоем. У вас должна получиться относительно тонкая лепешка. Готовьте ее с обеих сторон до румяной корочки.
Кстати, знаю, что многие хозяйки предпочитают жарить драники не на растительном масле, а на свином жире. Такой же концепции придерживаются и чешские кулинары. Так что если у вас есть сало, можете смело использовать его в процессе жарки брамбораков. Удачи в приготовлении!