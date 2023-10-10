Брамбораки, или цмунда — традиционная чешская закуска из натертого картофеля. Обычно ее готовят с добавлением молока и майорана, чем это блюдо и отличается от наших драников. А еще драники по-чешски в классическом варианте ощутимо больше в диаметре, чем наши. По виду они напоминают оладьи: пикантные хрустящие диски из картошки, которыми так вкусно закусывать пиво!

В моей квартире, скажу честно, без драников не проходит ни одна неделя. Заготавливаю их в воскресенье целый лоток, чтобы потом только разогревать в течение нескольких дней. Если чехи подают к брамборакам чесночный соус или горчицу, то я ставлю на стол кетчуп домашнего приготовления или свежую сметану. А подаю блюдо не на закуску, а в качестве основного. Сытно ведь!

Как приготовить драники по-чешски

Если вы хоть раз готовили драники, то с брамбораками проблем точно не возникнет. Стоит учесть лишь несколько нюансов. Чешские хозяюшки рекомендуют брать желтый плотный картофель, чтобы он не был водянистым. А молоко перед использованием нужно хорошенько разогреть. Далее всё по инструкции.

Ингредиенты

Картофель800 г Пшеничная мука80 г Яйцо1 шт. Молоко80 мл Майоран1 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Чеснок3 зуб. Подсолнечное масло2 ст. л. Пепперони по вкусу

Приготовление

Картофель очистите от кожуры, помойте, обсушите и натрите на мелкой терке. В картофельную массу добавьте муку, яйцо, чеснок, пропущенный через пресс, сушеный майоран, перец, соль и специи по вкусу. Но других специй не должно быть много, ведь они перекроют аромат майорана. В миску с картофелем перелейте горячее молоко. Смешайте ингредиенты в однородную массу. На сковороде разогрейте подсолнечное масло. Ложкой выложите картофельное тесто ровным слоем. У вас должна получиться относительно тонкая лепешка. Готовьте ее с обеих сторон до румяной корочки.

Кстати, знаю, что многие хозяйки предпочитают жарить драники не на растительном масле, а на свином жире. Такой же концепции придерживаются и чешские кулинары. Так что если у вас есть сало, можете смело использовать его в процессе жарки брамбораков. Удачи в приготовлении!