Диетолог Гинзбург назвал напитки, которые запрещены при варикозе

Люди, страдающие от варикозного расширения вен, должны придерживаться диеты и исключать определенные продукты из рациона, чтобы не усугубить течение болезни. Об этом «Москве 24» сообщил диетолог Михаил Гинзбург.

Врач перечислил самые вредные напитки при таком диагнозе. На первом месте оказался алкоголь. При употреблении спиртного усиливается отек и происходит застой жидкости в конечностях. Соленые напитки, например рассолы, также противопоказаны при варикозе, так как они задерживают жидкость в организме.

Сахаросодержащие напитки не менее вредны, чем соленые. Они также вызывают отеки, провоцируют загустение крови и воспаление. На фоне этих патологических процессов усиливаются проявления варикоза.

Пользу принесут чаи — особенно зеленый и травяной, так как они оказывают противовоспалительное действие.