Рецепт подсмотрела на банкете у начальника. Вместо котлет на праздничный стол

Котлеты сейчас может приготовить почти любой кулинар. Это незамысловатое мясное яство, которое способно разнообразить ужин и обед. При этом котлеты сытные, что позволяет надолго избавиться от чувства голода.

Сейчас люди меньше стали готовить котлеты самостоятельно. Причины бывают разные. Кто-то не успевает готовить дома, кто-то не хочет или не умеет. Поэтому вместо домашних котлет употребляются магазинные.

Не стоит делать акцент на покупные котлеты, так как часто они некачественные. Стоит потратить немного времени для приготовления необычных вкусных котлет.

Ингредиенты для котлет в кляре:

Фарш мясной — 500 г;

Лук — 1 шт.;

Яйцо — шт.;

Соль — ½ ч.л.;

Панировочные сухари — 4 ст. л.;

Молоко — 50 мл.

Ингредиенты для начинки:

яйца вареные — 2 шт.;

сливочное масло — 100 г;

сыр — 100 г;

чеснок — 2 зубчика;

зеленый лук — пучок;

укроп — пучок.

Ингредиенты для кляра:

яйца — 2 шт.;

сметана — 2 ст.л.;

мука — 3 ст.л.;

разрыхлитель — ½ ст.л.

Приготовление котлет в кляре:

Смешиваем панировочные сухари с молоком, даем им набухнуть. Натираем на мелкой терке лук, вместе с яйцом отправляем в фарш, солим.

Выкладываем в фарш панировочные набухшие сухари, руками перемешиваем фарш до однородной массы. Для начинки натираем на крупной терке вареные яйца и сыр.

Выкладываем в смесь сыра и яиц мягкое сливочное масло, пропускаем через пресс зубчики чеснока и смешиваем. Шинкуем зеленый лук и укроп, высыпаем в начинку, снова перемешиваем.

Создаем из фарша небольшие лепешки, куда кладем начинку. Запечатываем в фарше начинку из яиц и оставляем на 15 минут в морозилке.

В отдельной таре смешиваем яйца со сметаной, мукой и разрыхлителем. Обволакиваем в подобие теста котлеты.

Разогреваем 100 мл растительного масла и обжариваем котлеты до золотистой корочки со всех сторон.

В итоге мы имеем интересный вариант приготовления котлет с начинкой.

Кстати, вместо сметаны для кляра можно использовать майонез.