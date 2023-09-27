Уха классическая

Уха — это одно из фаворитов для ценителей рыбных блюд. Готовят уху из целой рыбы, голов, хвостов, обрезков, а также из мякоти. Для рецептов используют разную рыбу. Несложный в приготовлении суп сварит даже начинающий кулинар. Сытное и легкое угощение представляет собой замечательный вариант для безупречного обеда.

Классическая уха из головы форели

Классическая уха из головы форели готовится просто. Наваристый золотистый бульон, овощи и рыба изумительно сочетаются между собой. Пряности наполняют блюдо приятными ароматами. Приготовленный суп в домашних условиях прекрасно утоляет голод и поднимает настроение.

Ингредиенты –+6 порц.

Форель 600 гр. (голова и хвост)

Картофель 100 гр.

Лук репчатый 60 гр.

Морковь 50 гр.

Соль 10 гр.

Перец чёрный горошек 10 шт.

Лавровый лист 4 шт.

Тмин ½ ч.л.

Укроп 10 гр.

Кукурузная крупа 2 ст.л.

Вода 1.5 л.

Шаги 70 мин.

Классическая уха легко готовится в домашних условиях. Собираем продукты для ухи. Освободив лук и морковку от шелухи и кожуры, и обдав водой, делим их пополам. Из рыбьей головы извлекаем жабры и хорошо обмываем под струей воды. В объемную кастрюлю опускаем подготовленную голову. Половину моркови и лука. Наливаем фильтрованную воду и помещаем на средний огонь закипать. Промываем остальные обрезки. С хвостика обрезаем плавник. Чистим картофель при помощи экономки, крупно нарезаем. Нарезаем оставшиеся морковку и луковицу помельче. 2 столовые ложки кукурузной крупы хорошо промываем. С закипевшего бульона удаляем пенку. Убавив пламя до умеренного состояния, варим 10 минут. В кипящую основу опускаем остальные куски рыбы. Забрасываем овощную нарезку и промытые укропные стебельки или зонтики. Поварив 10 минут, забрасываем горошки перца и семена тмина. Кладем соль и лаврушку. Готовим 8 минут. Проверяем, сварился ли картофель. Аккуратно достаем форель, половинку морковки и лука. Засыпаем промытую кукурузную крупу. С косточек снимаем мякоть и отправляем обратно. Проверяем на соль. Если потребуется, балансируем вкус. Прокипятив, отключаем пламя. Заполняем посуду запашистой ухой. Посыпаем порубленным укропом. Сбрызгиваем соком лимона по желанию. Классическая уха готова! Наслаждаемся аппетитным угощением. Приятного аппетита!

Уха из горбуши в домашних условиях

Уха из горбуши в домашних условиях представляет собой душистое угощение, которое насыщает на длительное время. Сварить уху без особых трудностей получится у всех. Недорогие составляющие, как по волшебству превращаются в великолепное угощение. На весь процесс потребуется не больше часа.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Горбуша – 500 гр.

Картофель – 5 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лавровый лист – 2 шт.

Зелень – по вкусу.

Манка – 40 гр.

Вода – 2 л.

Масло сливочное – 60 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты для исполнения рецепта. Очистив луковицу, мелко крошим. 5 средних картофелин детально моем щеткой для овощей. Снимаем кожуру экономкой, режем кусочками желаемой величины.

Шаг 2. Вскипятив в кастрюльке 2 литра фильтрованной воды, забрасываем картошку и лук. Ждем повторного закипания.

Шаг 3. С промытой морковки снимаем кожуру овощечисткой. Ополоснув и порезав, как нравится, высыпаем к овощам. Закипятив и убавив нагрев, варим 15 минут.

Шаг 4. Обрабатываем охлажденную тушку горбуши. Вспоров брюхо, достаем внутренности, отрубаем хвост, голову и избавляемся от плавников. Промыв рыбу режем стейками и опускаем в суп. Чуть прибавив пламя, ждем появления пузырей. Переключаем огонь на умеренный и варим минут 15.

Шаг 5. Посолив и поперчив, тонкой струйкой засыпаем манку. Сдабриваем сливочным маслом. Забросив лаврушку, активно помешиваем, чтобы крупа не взялась комом, и держим 5 минут.

Шаг 6. Душистую зелень перебираем, отрываем от стеблей и промываем. Обсушив, мелко нарезаем и засыпаем в кастрюлю. Сразу выключаем газ и даем постоять 3 минуты.

Шаг 7. Распределив уху по тарелкам, кладем кусок рыбы и пробуем суп. Приятного аппетита!

Уха по-фински со сливками

Уха по-фински со сливками обладает невероятным вкусом. Такое угощение подают на праздничные события. Блюдо выглядит волшебно. Ароматная уха на свое исполнение потребует не более получаса. Рецепт освоит даже новичок. Все предельно просто, если следовать описанию.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Форель – 450 гр.

Картофель – 450 гр.

Лук-порей – 60 гр.

Морковь – 80 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – 1 зубчик.

Перец душистый – 3 шт.

Перец острый стручковый – 1 шт.

Масло сливочное – для жарки.

Вода – 1 л.

Сливки – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Выбираем потрошеную форель, промываем. При наличии целой тушки потрошим ее самостоятельно, вытаскиваем жабры, удаляем чешую. Ополаскиваем. Тушку разрубаем на части.

Шаг 3. Кипятим литр фильтрованной воды. Солим. Приправляем душистым перцем. Погружаем рыбу. Вскипятив, варим 8 минут. Если рыба крупнее, проверяем спустя 10 минут, отходит ли мякоть от кости. По необходимости увеличиваем время варки.

Шаг 4. Очистив чеснок, мелко рубим. Промыв лук-порей, нарезаем полукольцами. Моем укроп и нарезаем помельче.

Шаг 5. При помощи щетки для мытья овощей моем картофель и морковь. Очищаем их экономкой, измельчаем овощи так, как нравится.

Шаг 6. Растопив сливочное масло на горячей сковородке, забрасываем лук и морковку. Пассеруем до мягкости.

Шаг 7. Процеживаем бульон. Рыбу отставляем в сторону.

Шаг 8. Бульон возвращаем в кастрюлю и перекладываем пассеровку. Вскипятив, готовим минут 10.

Шаг 9. С рыбы удаляем шкурку. Мякоть снимаем с костей. Делим на удобные кусочки.

Шаг 10. Промыв стручок чили, тонко шинкуем.

Шаг 11. Мякоть форели опускаем в уху, сдабриваем сливками и ждем появления первых пузырьков, не доводя до активного кипения.

Шаг 12. Приправляем чесноком и чили. Досаливаем и перчим. Засыпаем рубленый укроп. Кипятим пару минут. Отключив газ, даем “пожениться” продуктам, оставив на 10 минут.

Шаг 13. Разливаем аппетитную уху по тарелкам.

Шаг 14. Наслаждаемся блюдом. Приятного аппетита!

Классическая уха из семги

Классическая уха из семги выглядит восхитительно. Чтобы бульон получился насыщенным, для его варки используем обрезки, голову и хвост. Такой бульон можно сварить накануне, чтобы сократить временные затраты в день приготовления. Сам процесс варки ухи несложный. Получится у каждого.

Время готовки – 1 ч. 45 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Набор для ухи (голова семги, плавники и хвост) – 600 гр.

Филе семги – 400 гр.

Картошка – 300 гр.

Лук репчатый – 200 гр.

Морковь – 200 гр.

Соль – 1 ст.л.

Перец черный горошком – 10 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Петрушка – 3 гр.

Укроп – 3 гр.

Перец черный молотый – ½ ч.л.

Вода – 2,3 л.

Водка – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рыбный набор для ухи и филе семги промываем. Удаляем чешую и жабры. Филе делим на кусочки. Помещаем в кастрюлю. Заливаем фильтрованной водой. Размещаем на плите.

Шаг 2. Доведя до активного бурления, убираем пену.

Шаг 3. Освобождаем от шелухи и кожицы луковицы и морковку. Промыв, делим одну морковку на части. Кладем в бульон одну луковицу и порезанную морковь. Убавив нагрев, варим под крышкой 1 час.

Шаг 4. Аккуратно извлекаем рыбу. Вынимаем овощи и выбрасываем.

Шаг 5. Картофель промываем и освобождаем от кожуры. Крупно нарезаем.

Шаг 6. Оставшуюся морковку режем четвертинками.

Шаг 7. Мелко нарезаем вторую луковицу.

Шаг 8. Промыв зелень, рубим помельче.

Шаг 9. Бульон процеживаем, чтобы не попалось косточек, переливаем в чистую кастрюлю и возвращаем на огонь. Кладем овощи.

Шаг 10. Бросаем листочки лавра, горошины перца и солим. Прикрыв, кипятим 15 минут.

Шаг 11. Рыбу отделяем от косточек и мякоть перекладываем в суп. Перчим и сдабриваем водкой. Прикрыв, провариваем 3 минуты.

Шаг 12. В уху высыпаем зелень. Размешав, перемещаем на подставку для горячего и настаиваем минут 15.

Шаг 13. Наполняем пиалы ухой.

Шаг 14. Кормим домочадцев. Приятного аппетита!

Как приготовить уху в казане на костре

Как приготовить уху в казане на костре расскажу сегодня. Для блюда используем стерлядь, но можно взять и другую рыбу. Приготовленная уха на костре обладает неповторимым ароматом. Насыщенное блюдо с ароматом дыма сведет с ума всех, незабываемым вкусом.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5 л.

Ингредиенты:

Стерлядь – 1,4 кг.

Картофель – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль морская – по вкусу.

Перец душистый горошком – 10 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Петрушка – 1 пучок.

Помидоры – 1 шт.

Вода – 3 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разжигаем костер. Подготавливаем казан. Потрошим стерлядь, очищаем от внутренностей, достаем жабры и разрезаем ее на части. Хорошо промываем в воде. Почистив картошку и морковь от кожуры при помощи овощечистки, крупно нарезаем. Освобождаем луковицу от шелухи, разрезаем на четвертинки.

Шаг 2. Кипятим в казане 3 литра очищенной воды. Опускаем подготовленные морковку и картошку и промытую петрушку. Готовим до мягкости овощей и солим.

Шаг 3. Для аромата засыпаем душистые горошины перца и кладем листочки лавра.

Шаг 4. Опускаем в кипящую основу стерлядь и крупно нарезанный помидор. Помидоры добавляем по желанию.

Шаг 5. Продолжаем варить, пока рыба не станет отходить от костей. Готовится она быстро. Следим, чтобы не переварить.

Шаг 6. Осторожно снимаем казан с костра. Аккуратно, чтобы не ошпариться, достаем рыбу из казана. По желанию разбираем, отделяя мякоть от косточек. Разливаем по тарелкам уху, кладем рыбу и дегустируем. Приятного аппетита!

Уха из щуки в домашних условиях

Уха из щуки в домашних условиях потребует минимум ингредиентов на реализацию рецепта. Готовка легкого блюда займет некоторое время. Приготовление бульона будет происходить в несколько этапов. Уху из щуки подают с черным хлебом, кулебякой или расстегаями. Блюдо с золотистым бульоном достойно праздничного стола.

Время готовки – 2 ч. 40 мин.

Время приготовления – 45 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Щука – 700 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Корень петрушки – 1 шт.

Соль – 1,5 ч.л.

Яйца куриные – 3 шт.

Вода – 2,5 л.

Зелень петрушки – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Потрошим щуку, извлекаем жабры, промываем рыбу.

Шаг 3. Щуку помещаем в кастрюлю и наливаем 2,5 литра фильтрованной воды. Устанавливаем на сильное пламя.

Шаг 4. Промыв корень петрушки, чистим и режем нетолстыми кружочками.

Шаг 5. Очищенный лук крупно измельчаем.

Шаг 6. Когда бульон начнет активно кипеть, убираем пену.

Шаг 7. В кастрюлю отправляем овощи. Убавив нагрев, готовим бульон 1 час. Не забываем снимать пену. Солим и кипятим еще 5 минут.

Шаг 8. Аккуратно достаем щуку и перекладываем на тарелку. При желании разбираем на кусочки, удаляя косточки.

Шаг 9. Процеживаем бульон. Корни петрушки по своему усмотрению сохраняем, чтобы разложить по тарелкам. Охлаждаем бульон.

Шаг 10. Разделив яйца на белки и желтки, белки взбиваем миксером.

Шаг 11. К белкам наливаем 1 стакан остывшего бульона и перемешиваем.

Шаг 12. Большую часть бульона переливаем в кастрюлю. Осветляем бульоном, смешанным со взбитыми белками. Размешав, доводим до закипания. Провариваем полчаса при самом маленьком бурлении.

Шаг 13. Дуршлаг застилаем несколькими слоями марли. Устанавливаем на чистую кастрюлю. Процеживаем бульон.

Шаг 14. Промытую зелень измельчаем.

Шаг 15. В тарелку кладем корень петрушки, кусочек щуки. Заливаем бульоном. Сдабриваем сливочным маслом и присыпаем петрушкой. Приятного аппетита!

Уха из судака

Уха из судака получается безумно аппетитной. Блюдо, приготовленное на основе ароматного бульона, понравится всем. Душистая уха займет лидирующие позиции в рейтинге первых блюд. Сложностей в реализации рецепта не возникнет. Самое неприятное в приготовлении – это обработка рыбы.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Судак – 500 гр.

Картофель – 250 гр.

Лук репчатый – 70 гр.

Морковь – 70 гр.

Соль – по вкусу.

Перец душистый горошком – 6 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Масло сливочное – 1 ч.л.

Укроп – по вкусу.

Корень петрушки – 1 шт.

Вода – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты.

Шаг 2. Очищаем рыбу от чешуи. Вспоров брюхо, достаем кишки. Вытаскиваем жабры и глаза. Промываем тушку.

Шаг 3. Рубим рыбу на части.

Шаг 4. Очищаем корень петрушки овощечисткой и освобождаем луковицу от шелухи. Луковицу надрезаем крестом с одной стороны. В кастрюлю кладем лук и корень петрушки. Кладем горошины душистого перца и лаврушку.

Шаг 5. Складываем обработанную голову и хвост.

Шаг 6. Заливаем литром очищенной воды. Помещаем на умеренный огонь.

Шаг 7. Закипятив, минимизируем пламя. Провариваем полчаса.

Шаг 8. Процеживаем бульон. Убираем все составляющие, они больше не нужны.

Шаг 9. Почистив и ополоснув картофель, разрезаем его на кубики. Закипятив бульон, кладем картофель и солим.

Шаг 10. Очищенную морковку нарезаем кружочками. Забросив в бульон, кипятим 5 минут.

Шаг 11. Кусочки судака опускаем в кастрюлю. Доводим до кипения и уменьшаем пламя.

Шаг 12. Варим 15 минут, пока не приготовится рыба. Пробуем, сварилась ли картошка и достаточно ли соли. Если требуется, досаливаем.

Шаг 13. Промываем укроп и измельчаем. Уху убираем с плиты. Посыпаем укропом.

Шаг 14. Сдабриваем сливочным маслом. Перемешав и прикрыв, даем “подружиться” 10 минут.

Шаг 15. Тарелки заполняем ухой и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Классическая уха из красной рыбы с картошкой

Классическая уха из красной рыбы с картошкой готовится из обрези. Бульон, благодаря этому, получается наваристым и очень вкусным. Весь процесс потребует чуть меньше часа. Насыщенный вкус рыбного блюда не оставляет равнодушных. Сварить уху не составит труда даже начинающим хозяйкам.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Обрезь семги – 400 гр.

Картофель – 450 гр.

Лук репчатый – 200 гр.

Соль – 1 ч.л.

Вода – 3 л.

Перец черный горошком – 6 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Масло растительное – для жарки.

Перец душистый горошком – 4 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем ингредиенты. Промываем обрезь семги. По желанию берем филе красной рыбы. Используем лосось, семгу или форель.

Шаг 2. Очищаем лук и нарезаем любым способом по своему усмотрению.

Шаг 3. Промытые от песка и почищенные от кожуры картофельные клубни режем кубиком. Для удобства мытья клубней, используем щетку для мытья овощей, а для очистки экономку. Подготавливаем 3 литра кипятка.

Шаг 4. В кастрюле нагреваем растительное масло. Пересыпав лук, обжариваем до прозрачности. Добавляем пару листочков лавра и горошки перцев. Прикрыв, томим несколько минут. Засыпаем картошку, тушим 5 минут. Обрезь разрезаем на части и перекладываем в кастрюлю.

Шаг 5. Вливаем кипящую воду. Вторично кипятим. Солим. Убавив пламя, собираем пену. Продолжаем варку до готовности картошки. Проверяем, все ли устраивает по вкусу. Досаливаем, если необходимо. Отключаем конфорку. Прикрываем и даем постоять.

Шаг 6. Разливаем суп по тарелкам. По желанию сдабриваем уху сметаной или сливками. Приятного аппетита!

Домашняя уха с пшеном

Домашняя уха с пшеном занимает 1 час на свое приготовление. Для воплощения рецепта в жизнь можно использовать разную рыбу. В данном случае мы взяли треску и лосося. Легкое рыбное угощение подойдет для встречи важных гостей. Уха выходит по-праздничному презентабельной и красивой.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Треска – 250 гр.

Лосось – 250 гр.

Картофель – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный горошком – 6 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Лук зеленый – 3 веточки.

Укроп – 30 гр.

Сахар-песок – 0,5 ч.л.

Перец черный душистый – 4 шт.

Вода – 1,6 л.

Пшено – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Для ухи выбираем рыбу по своему усмотрению. В данном случае по 250 граммов трески и лосося. Можно взять целую тушку. Вспоров, вынимаем внутренности, удаляем жабры и глаза. Промываем и разрезаем на куски. Бульон готовим из головы и хвоста. После чего процеживаем.

Шаг 2. Основательно моем 50 граммов пшена.

Шаг 3. Избавляем головку лука от шелухи.

Шаг 4. Вскипятив воду, опускаем луковицу, лавр и перец горошком.

Шаг 5. Морковку моем щеткой для мытья овощей. Освобождаем от кожицы экономкой и нарезаем кружочками.

Шаг 6. Картофельные клубни промываем и очищаем. Разрезаем на кубики или брусочками.

Шаг 7. В кипящую основу забрасываем овощи и пшено. Готовим 25 минут до размягчения.

Шаг 8. Обработав рыбу, освободив от кожи и косточек, режем на кусочки одной величины. Посыпаем солью и сахарным песком. Натираем рыбу. Перемешиваем. Просолившись, рыба станет плотней и не потеряет форму при варке.

Шаг 9. Протыкаем овощи ножом или вилкой. Когда овощи сварятся, опускаем рыбу в кастрюлю. Провариваем не больше пяти минут. Удаляем образовавшуюся пену.

Шаг 10. Промытую зелень измельчаем и засыпаем в уху. Кипятим минуту. Проверяем, хватает ли соли. Досаливаем, если нужно. Вынимаем луковицу. Отключив, закрываем и настаиваем 20 минут.

Шаг 11. Разливаем уху по пиалам. Перчим по вкусу. Украшаем зеленью.

Шаг 12. Дегустируем блюдо и наслаждаемся невероятным вкусом. По желанию сдабриваем сметаной. Вместо хлеба можно подать сухарики. Приятного аппетита!

Уха из карпа в домашних условиях

Уха из карпа в домашних условиях получается наваристой. Блюдо обладает необыкновенным вкусом. Если нет голов, используем другие части карпа. Из голов обязательно вынимаем глаза и жабры, которые фильтруют воду от примесей. Части с косточками делают бульон наваристым с незабываемым богатым вкусом.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Головы карпа – 2 шт.

Картофель очищенный – 400 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Морковь – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный горошком – 0,5 ч.л.

Лавровый лист – 1 шт.

Петрушка – 1 ст.л.

Укроп – 1 ст.л.

Перец черный душистый – 5 шт.

Вода – 1,5 л.

Лук-порей – 40 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Если нет 2-х голов, берем обрезь (голову, хвост, хребет) или целую тушку. Избавляемся от чешуи и потрошим. Удаляем внутренности. Из головы извлекаем жабры и глаза. Протираем полость бумажными полотенцами, убирая сукровицу и другие загрязнения. Промываем тушку под краном. Разрубаем на порционные куски.

Шаг 2. Очищаем морковку и разрезаем пополам или на четвертинки. Очищаем оба вида лука. Если нет порея, ничем не заменяем. Лук-репку можно не очищать полностью, снять лишь верхний слой и обрезать кончики. Кипятим воду и забрасываем овощи. Вторично вскипятив, убавляем нагрев и варим овощную основу около получаса.

Шаг 3. Освободив картофельные клубни от кожицы экономкой, обмываем под краном и нарезаем кубиком или бруском. Кладем в емкость с водой и оставляем, чтобы избавиться от крахмала, который делает бульон мутным. Перед закладкой сливаем воду через дуршлаг и еще раз обдаем сильной струей из-под крана.

Шаг 4. Проварив основу полчаса, вынимаем овощи шумовкой и выбрасываем. В овощную основу опускаем рыбные части. Сдабриваем приправами. Поварив 5 минут на тихом пламени, засыпаем картошку и готовим 15 минут. Насыпаем нашинкованную зелень. Я использую сухую или замороженную. Отключив, настаиваем 5 минут.

Шаг 5. Распределяем наваристую уху по объемным мискам для супа. Посыпаем листиками петрушки и садимся за стол. Пробуем блюдо, аккуратно обгладывая голову и другие части. Едим душистое блюдо, не отвлекаясь, чтобы не подавиться мелкими косточками. Приятного аппетита!