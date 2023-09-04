Диетолог Мухина рассказала, с чем нельзя сочетать кофе

Диетолог Марият Мухина рассказала, с чем нельзя сочетать кофе. Советами доктор медицинских наук поделилась с изданием «Москва 24».

По словам врача, кофе плохо сочетается с алкоголем, продуктами, которые являются источниками железа, а также с пряностями и специями.

Если человек одновременно пьет и кофе, и алкогольные напитки, то он не замечает опьянения, из-за чего получает более серьезную интоксикацию. Продукты с содержанием железа и кофе работают против друг друга: напиток мешает полезным элементам усваиваться. Пряности, в свою очередь, просто «перекрывают» настоящий вкус напитка и не позволяют наслаждаться им в полной мере — пропадает органолептическое удовольствие. Рецепторы не ощутят должного вкуса, поэтому человек начнет пить одну чашку за другой, пока мозг не получит нужную реакцию.

Бариста Юрий Стальмахов рассказал, чем лучше разбавлять кофе. Он провел эксперимент, смешав напиток с холодным и подогретым молоком, а также со сливками разной жирности. Результаты проверки можно узнать в нашей новостной заметке.