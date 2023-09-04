ГлавнаяРецептыЯгодный пирог из готового теста фило – вкус, который не оставит равнодушным никого Ягодный пирог из готового теста фило – вкус, который не оставит равнодушным никого На чтение: 2 минуты Зачастую так хочется чего-то сладкого, домашнего, но готовить нет сил. Чтобы сократить время приготовления выпечки, мы рекомендуем использовать уже готовое тесто, вот как фило. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Очень простенький пирог из теста фило и ягод, с которым справится даже ребенок. А все потому, что не нужно ничего замешивать, раскатывать и дополнительно готовить. Читайте также На мангале, в духовке и на сковороде: 3 способа приготовления куриных голеней на любой вкус Готовое тесто очень сокращает время приготовления выпечки, а результат просто невероятный. Для десерта можно использовать любые любимые ягоды, но вкуснее всего будет с черникой, смородиной или вишней. Рецепт пирога с ягодами Время: 45 минут Порции: 6 Ингредиенты: – упаковка теста фило; – 4 яйца; – 450 граммов жирных сливок; – 200 граммов сахара; – 250 граммов масла; – 200 грамм ягод; – цедра апельсина, лимона или лайма. Приготовление: Каждый лист теста промазываем растопленным сливочным маслом и двумя руками его складываем в форму. Сверху смазываем остатками растопленного сливочного масла. Отправляем на 10 минут в разогретую духовку при 180 градусах. Для заливки смешиваем яйца, сливки, сахар и цедру цитрусовых. Можно использовать блендер. Как тесто немного пропеклось – заливаем нашу смесь и засыпаем ягодами. И снова отправляем на 30 минут при 180 градусах. Достаем и даем остыть 10 минут. Сверху присыпаем сахарной пудрой и подаем на стол. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить домашнее вино из малины. Поделитесь с друзьями