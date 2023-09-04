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Ягодный пирог из готового теста фило – вкус, который не оставит равнодушным никого

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Ягодный пирог из готового теста фило – вкус, который не оставит равнодушным никого

Зачастую так хочется чего-то сладкого, домашнего, но готовить нет сил. Чтобы сократить время приготовления выпечки, мы рекомендуем использовать уже готовое тесто, вот как фило.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Очень простенький пирог из теста фило и ягод, с которым справится даже ребенок. А все потому, что не нужно ничего замешивать, раскатывать и дополнительно готовить.

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Готовое тесто очень сокращает время приготовления выпечки, а результат просто невероятный. Для десерта можно использовать любые любимые ягоды, но вкуснее всего будет с черникой, смородиной или вишней.

Рецепт пирога с ягодами

  • Время: 45 минут
  • Порции: 6

Ингредиенты:
– упаковка теста фило;
– 4 яйца;
– 450 граммов жирных сливок;
– 200 граммов сахара;
– 250 граммов масла;
– 200 грамм ягод;
– цедра апельсина, лимона или лайма.

Приготовление:

  • Каждый лист теста промазываем растопленным сливочным маслом и двумя руками его складываем в форму. Сверху смазываем остатками растопленного сливочного масла.
  • Отправляем на 10 минут в разогретую духовку при 180 градусах.
  • Для заливки смешиваем яйца, сливки, сахар и цедру цитрусовых. Можно использовать блендер.
  • Как тесто немного пропеклось – заливаем нашу смесь и засыпаем ягодами. И снова отправляем на 30 минут при 180 градусах.
  • Достаем и даем остыть 10 минут. Сверху присыпаем сахарной пудрой и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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