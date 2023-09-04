Диетолог назвала лучший продукт для здорового мозга и крепкой памяти

Специалист ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Елена Кальная рассказала, зачем человеку льняное масло. По ее словам, в нем есть все вещества для укрепления памяти и не только. Мнение эксперта приводит «Лайф».

В льняном масле содержатся жирные кислоты омега-3, омега-6 и омега-9, витамин E, который играет роль антиоксиданта, а также флавоноиды. Все эти микроэлементы укрепляют память и улучшают умственную активность.

Кроме того, льняное масло важно для защиты сердечно-сосудистой системы, здоровья кожи и снижения рисков развития хронических заболеваний, инфарктов и инсультов. Жирные кислоты, которыми богато масло, формируют иммунитет и нормализуют свертываемость крови.

Эксперт отметила, что льняное масло не подходит для жарки, поскольку моментально прогорает. Хранить его нужно в затемненной таре и в прохладном месте. Также его нельзя употреблять натощак: по мнению врачей, масло «перегружает» поджелудочную железу — самым оптимальным вариантом будет добавление ингредиента в готовую пищу. О других правилах приема льняного масла ранее расказала гастроэнтеролог Елена Морошкина — с ними можно ознакомиться в нашем материале.