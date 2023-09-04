Рецепт из любой части курицы: готовим закуску на шпажках

Мы нашли универсальный рецепт курятины на шпажках, который можно готовить из любой части птицы: мяса голеней или бедра, филе. Вкус будет непревзойденным всегда.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Это без преувеличения всесезонный рецепт, который предложил украинский повар и ресторатор Вадим «Пава» Бжезинский. Для этого блюда отлично подойдет филе, срезанное со окорочков и голеней мясо птицы. Маринад готовится из простых ингредиентов, при этом блюдо получается сочным и мягким, даже когда остынет.

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Особые нотки блюду предоставят специи, апельсин и немного чеснока. Попробуйте и вы будете приятно удивлены вкусом блюда.

Рецепт куриных шашлыков на шпажках

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 2 куриных филе, или филе бедра;

– половина чайной ложки копченой паприки;

– 1/3 чайной ложки острого перца;

– 2 – 3 веточки тимьяна;

– 2 зубчика чеснока;

– цедра и сок одного апельсина;

– 1 ложка масла;

– 3 ложки соевого соуса;

– 1 ложка сахара;

– 25 граммов сливочного масла;

– соль.

Приготовление:

С апельсина снимаем цедру, выжимаем сок. Смешиваем все ингредиенты маринада.

Нарезаем курочку кусками и маринуем 30 минут.

Нанизываем все на шпажки.

Разогреваем духовку до 200 градусов и запекаем куриные шашлыки 20 – 25 минут.

Далее смазываем сливочным маслом, посыпаем измельченным зеленым луком и подаем к столу.

Приятного аппетита!

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