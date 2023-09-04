ГлавнаяРецептыРецепт из любой части курицы: готовим закуску на шпажках Рецепт из любой части курицы: готовим закуску на шпажках На чтение: 2 минуты Мы нашли универсальный рецепт курятины на шпажках, который можно готовить из любой части птицы: мяса голеней или бедра, филе. Вкус будет непревзойденным всегда. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Это без преувеличения всесезонный рецепт, который предложил украинский повар и ресторатор Вадим «Пава» Бжезинский. Для этого блюда отлично подойдет филе, срезанное со окорочков и голеней мясо птицы. Маринад готовится из простых ингредиентов, при этом блюдо получается сочным и мягким, даже когда остынет. Читайте также На мангале, в духовке и на сковороде: 3 способа приготовления куриных голеней на любой вкус Особые нотки блюду предоставят специи, апельсин и немного чеснока. Попробуйте и вы будете приятно удивлены вкусом блюда. Рецепт куриных шашлыков на шпажках Время: 60 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 2 куриных филе, или филе бедра; – половина чайной ложки копченой паприки; – 1/3 чайной ложки острого перца; – 2 – 3 веточки тимьяна; – 2 зубчика чеснока; – цедра и сок одного апельсина; – 1 ложка масла; – 3 ложки соевого соуса; – 1 ложка сахара; – 25 граммов сливочного масла; – соль. Приготовление: С апельсина снимаем цедру, выжимаем сок. Смешиваем все ингредиенты маринада. Нарезаем курочку кусками и маринуем 30 минут. Нанизываем все на шпажки. Разогреваем духовку до 200 градусов и запекаем куриные шашлыки 20 – 25 минут. Далее смазываем сливочным маслом, посыпаем измельченным зеленым луком и подаем к столу. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить запеченный баклажан половинками. Поделитесь с друзьями