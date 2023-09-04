Описание приготовления:

Самогон для приготовления водки подойдет только двойной перегонки, крепостью не менее 70 градусов. Воду взять лучше всего мягкую, очищенную. Обязательно промывайте уголь от пыли, иначе водка получится мутная.

Блюдо: Напитки / Алкогольные

Состав / Ингредиенты:

Самогон 500 Миллилитров (70%)

Вода 250 Миллилитров

Кокосовый уголь 50 Грамм

Сок лимона 15 Миллилитров

Сахар 10 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

148 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Водка из самогона»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления водки из самогона.

В чистую, сухую банку налейте лимонный сок, выложите сахар и влейте воду. Все хорошо перемешайте до растворения.

Влейте в банку тонкой струйкой самогон и перемешайте. Оставьте самогон в покое на три часа.

У пластиковой бутылки отрежьте часть с горлышком, снимите крышку и установите на банку горлышком вниз. В импровизированную воронку выложите слой ваты, а на нее кокосовый уголь, который предварительно сполоснули. Тонкой струйкой вливайте самогон на кокосовый уголь, фильтруя его. Разлейте водку по бутылкам, закройте и дайте постоять в прохладном месте 7 дней.

Спустя 7 дней водка из самогона готова! Приятного употребления!