Описание приготовления:
Самогон для приготовления водки подойдет только двойной перегонки, крепостью не менее 70 градусов. Воду взять лучше всего мягкую, очищенную. Обязательно промывайте уголь от пыли, иначе водка получится мутная.
Блюдо: Напитки / Алкогольные
Состав / Ингредиенты:
- Самогон 500 Миллилитров (70%)
- Вода 250 Миллилитров
- Кокосовый уголь 50 Грамм
- Сок лимона 15 Миллилитров
- Сахар 10 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
148 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Водка из самогона»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления водки из самогона.
В чистую, сухую банку налейте лимонный сок, выложите сахар и влейте воду. Все хорошо перемешайте до растворения.
Влейте в банку тонкой струйкой самогон и перемешайте. Оставьте самогон в покое на три часа.
У пластиковой бутылки отрежьте часть с горлышком, снимите крышку и установите на банку горлышком вниз. В импровизированную воронку выложите слой ваты, а на нее кокосовый уголь, который предварительно сполоснули. Тонкой струйкой вливайте самогон на кокосовый уголь, фильтруя его. Разлейте водку по бутылкам, закройте и дайте постоять в прохладном месте 7 дней.
Спустя 7 дней водка из самогона готова! Приятного употребления!