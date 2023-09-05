Диетолог назвала продукты, которые восстанавливают здоровье курильщиков

У курильщиков со временем развиваются хронические заболевания — их провоцирует накопление никотина в организме. Диетолог Мария Капралова в разговоре с «Утро.ру» перечислила продукты, которые ускоряют выведение вредного токсина из организма.

По совету врача, заядлым курильщикам следует добавить в рацион брокколи, цитрусовые, имбирь и гранат. Эти фрукты и овощи помогут справиться с очисткой организма от никотина.

Эксперт, говоря о полезных свойствах граната, отметила, что этот продукт улучшает кровообращение и качество крови человека в целом, поэтому он будет полезен и тем, у кого нет вредных привычек.

Также вывести токсины из организма помогут капустный рассол или медовый раствор — его рецепт можно узнать в нашем материале.