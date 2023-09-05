Описание приготовления:
Для салата берите плотные, мясистые помидоры. Солить и заправлять салат лучше всего непосредственно перед едой, чтобы помидоры не успели пустить сок и салат не потек. Количество соли и чеснока корректируйте по своему вкусу.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Крабовые палочки 100 Грамм
- Сыр 100 Грамм (твердый)
- Помидор 1 Штука
- Чеснок 2 Зубчика
- Яйцo 2 Штуки (вареное вкрутую)
- Майонез 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Зелень По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
197 ккал
Калорийность
10 г
Белки
16 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Ксения"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Ксения". Овощи и зелень сполосните и обсушите.
Крабовые палочки порежьте кубиком и выложите в салатник.
Яйца очистите и порежьте кубиком, зелень мелко порежьте. Добавьте зелень и яйца к крабовым палочкам.
Помидор порежьте средним кубиком и выложите в салатник.
Твердый сыр натрите на крупной терке и добавьте в салат, перемешайте.
Для заправки смешайте майонез и измельченный чеснок. Разложите порционно салат, посолите и подавайте с заправкой.
Приятного аппетита!