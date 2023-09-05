Описание приготовления:

Для салата берите плотные, мясистые помидоры. Солить и заправлять салат лучше всего непосредственно перед едой, чтобы помидоры не успели пустить сок и салат не потек. Количество соли и чеснока корректируйте по своему вкусу.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Крабовые палочки 100 Грамм

Сыр 100 Грамм (твердый)

Помидор 1 Штука

Чеснок 2 Зубчика

Яйцo 2 Штуки (вареное вкрутую)

Майонез 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Зелень По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

197 ккал

Калорийность

10 г

Белки

16 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Ксения"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Ксения". Овощи и зелень сполосните и обсушите.

Крабовые палочки порежьте кубиком и выложите в салатник.

Яйца очистите и порежьте кубиком, зелень мелко порежьте. Добавьте зелень и яйца к крабовым палочкам.

Помидор порежьте средним кубиком и выложите в салатник.

Твердый сыр натрите на крупной терке и добавьте в салат, перемешайте.

Для заправки смешайте майонез и измельченный чеснок. Разложите порционно салат, посолите и подавайте с заправкой.

Приятного аппетита!