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Салат «Ксения»

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Салат «Ксения»

Описание приготовления:

Для салата берите плотные, мясистые помидоры. Солить и заправлять салат лучше всего непосредственно перед едой, чтобы помидоры не успели пустить сок и салат не потек. Количество соли и чеснока корректируйте по своему вкусу.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Крабовые палочки 100 Грамм
  • Сыр 100 Грамм (твердый)
  • Помидор 1 Штука
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Яйцo 2 Штуки (вареное вкрутую)
  • Майонез 2 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Зелень По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

197 ккал

Калорийность

10 г

Белки

16 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Ксения"»

Салат "Ксения"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Ксения". Овощи и зелень сполосните и обсушите.

Салат "Ксения"

Крабовые палочки порежьте кубиком и выложите в салатник.

Салат "Ксения"

Яйца очистите и порежьте кубиком, зелень мелко порежьте. Добавьте зелень и яйца к крабовым палочкам.

Салат "Ксения"

Помидор порежьте средним кубиком и выложите в салатник.

Салат "Ксения"

Твердый сыр натрите на крупной терке и добавьте в салат, перемешайте.

Салат "Ксения"

Для заправки смешайте майонез и измельченный чеснок. Разложите порционно салат, посолите и подавайте с заправкой.

Салат "Ксения"

Приятного аппетита!

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