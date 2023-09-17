Диетолог посоветовала специально есть арбуз с семечками: зачем?

Диетолог Лорен Манакер рассказала, опасно ли есть арбузные семечки. Многие до сих пор выбирают «косточки» из мякоти, но эксперт в интервью изданию Daily Mail посоветовала так больше не делать.

Манакер не поддержала миф о вреде арбузных семечек для организма — наоборот, они являются отличным источником калия, фосфора, железа, цинка и других полезных веществ.

Более того, арбузные семечки можно есть в самых разных вариациях — и сырыми, и сушеными, и даже жареными (после обработки они становятся похожими на тыквенные).

Также врач рекомендовала не выбрасывать арбузную кожуру, потому что в ней содержится много клетчатки — гораздо больше, чем в мякоти. Кожура помогает замедлить всасывание сахара в кишечнике и снижает риск резких скачков инсулина в крови.

Диетолог Евгений Арзамасцев назвал продукт, который может «очистить» кровь от плохого холестерина. По словам эксперта, с этой проблемой легко справятся тыквенные семечки. В них также много цинка и кремния — эти элементы укрепляют иммунитет и надежно защищают кожу от вредных воздействий.