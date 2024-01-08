Классические блины на молоке – это необычайно вкусное блюдо, которое успело стать традиционным во многих странах. Поэтому сегодня существует множество вариантов их приготовления. А вот основа для теста остается неизменной. Тонкие или дрожжевые, сладкие или с кислинкой – каждая хозяйка найдет свой любимый рецепт!

Классические тонкие блины на молоке с дырочками

Тонкие блины на молоке с дырочками – это всеми любимое кушанье, которое прекрасно подходит для сытного и питательного завтрака, а также для вкусного обеда, который придется по вкусу всем вашим домочадцам. Дополнить такие блинчики можно сладкой либо соленой начинкой.

Ингредиенты –+5 порц.

Молоко коровье 800 мл.

Мука 1.5 ст.

Яйцо куриное 1 шт.

Сахар-песок 1 ст.л.

Соль 1 щепотка

Масло растительное 30 мл.

Шаги 40 мин.

Как приготовить классические тонкие блины на молоке с дырочками? При помощи кухонных граммовых весов отмеряем необходимое количество сухих и жидких компонентов. Венчиком смешиваем яйцо, соль и сахарный песок. Подливаем молоко и перемешиваем. Постепенно вводим муку и вымешиваем до гладкой консистенции, даем постоять 10-15 минут при комнатной температуре. Вмешиваем немного растительного масла и переходим к следующему этапу. На раскаленную сковородку с антипригарным покрытием выливаем черпак теста, распределяем по поверхности и спустя минуту, и с образованием дырочек, переворачиваем. Засекаем еще 60 секунд и убираем с огня, готовые блинчики складываем друг на друга для сохранения тепла. Засекаем еще 60 секунд и убираем с огня, готовые блинчики складываем друг на друга для сохранения тепла. Тонкие блины на молоке с дырочками готовы!

Блинчики готовы! Приятного аппетита!

Тонкие блины с дырочками на 0,5 литра молока

Тонкие блины с дырочками на 0,5 литра молока получаются очень красивыми и ажурными. Ингредиенты для таких блинчиков нужны самые простые, а вот блинная или чугунная сковорода здорово ускорит процесс и сохранит лакомство целым. Время доставать любимое варенье! Будет очень вкусно!

Порции: 2

Время готовки: 20 мин.

Ингредиенты:

Молоко – 0,5 л.

Мука – 150 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 1-2 ст. л.

Соль – 0,5 ч. л

Масло (растительное) – 2 ст. л.

Масло (сливочное) – 20 гр.

Процесс приготовления:

1. В глубокую емкость засыпаем всю муку и вливаем половину от всего количества молока. Все хорошо смешиваем.

2. Всыпаем соль, сахар и вбиваем яйца. Также в тесто добавим растительное масло и все ингредиенты хорошо перемешаем.

3. Добавляем оставшееся молоко и слегка взбиваем массу, доведя ее до однородности. По консистенции тесто должно быть довольно жидким, от этого зависит тонкость блинчиков.

4. Жарить блины будем на растительном масле. Нагреваем сковороду и хорошо ее смазываем. Половником наливаем тесто, стараемся ровно распределить его по поверхности и не брать слишком много теста за один раз.

5. Обжариваем каждый блинчик, пока он не станет чуть румяным. Тогда переворачиваем его и жарим со второй стороны. Так проделываем со всем тестом.

6. Смазываем блинчики сливочным маслом.

Совет: если во время жарки блинчики будут рваться, просто добавьте немного муки. И наоборот, если ваши блинчики будут чересчур толстыми, влейте в тесто больше молока или же воды.

Самое время накрывать на стол! Приятного аппетита!

Вкусные блины на молоке и воде

Блины на молоке и воде – это разновидность классического русского блюда. Они ничем не уступают по вкусу блинчикам, приготовленным на молоке. А значит нужно пожарить побольше, чтобы порадовать свою семью сладким лакомством!

Порции: 4

Время готовки: 30 мин.

Ингредиенты:

Молоко – 1 ст.

Вода – 1 ст.

Мука – 1,5 ст.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 3 ст. л.

Соль – 0, 25 ч. л.

Растительное масло – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Чтобы тесто для блинчиков было однородным лучше подготовить продукты одной температуры.

2. Смешиваем вместе яйца, сахарный песок и немного соли. Слегка взбиваем смесь вилкой или венчиком.

3. Теперь добавляем жидкие ингредиенты: по половинке от массы воды и молока.

4. Постепенно всыпаем муку и размешиваем. Можно воспользоваться миксером, чтобы лучше разбить комочки.

5. Вводим оставшиеся молоко и воду.

6. Сковороду разогреваем, смазываем растительным маслом и вливаем первую порцию теста. Массу нужно хорошо распределить по сковородке, чтобы получился тонкий круглый блинчик.

7. Когда все блинчики готовы, можно сверху промазать их маслом.

Приятного аппетита!

Пышные дрожжевые блины на молоке

Дрожжевые блины на молоке получаются очень пышными и питательными. А если приготовить для них творожную или ягодную начинку, то можно насладиться превосходным десертом. Дети будут в восторге!

Порции: 6

Время готовки: 2 часа 30 мин.

Ингредиенты:

Молоко – 500 мл.

Дрожжи сухие – 10 гр.

Сахар – 2 ч. л.

Масло (сливочное) – 1 ст. л.

Пшеничная мука – 250 мл.

Вода – 125 мл.

Яйцо – 1 шт.

Процесс приготовления:

1. Разводим дрожжи в половине стакана теплой воды и добавляем немного сахара. Вводим 250 мл. муки, размешиваем и накрываем стакан мокрым полотенцем. Отправляем дрожжи в самое теплое место кухни и оставляем на час.

2. Разбиваем яйцо и отделяем желток от белка. Желток разотрем с сахарным песком.

3. Готовое тесто обминаем и добавляем к нему смесь с желтком.

4. Сливочное масло растапливаем и также добавляем к тесту.

5. Вводим вторую часть муки и теплое молоко. Консистенция теста должна напоминать жидкую сметану, так чтобы оно хорошо растекалось.

6. Снова отправим тесто в тепло. Оно должно увеличится в объеме.

7. Теперь взбиваем белок.

8. Добавляем взбитый белок к тесту, аккуратно перемешиваем. Даем настояться еще 20 мин.

9. Половником выливаем первую порцию на разогретую сковороду и жарим до золотистого цвета. Блинчики должны подняться.

Приятного аппетита!

Вкусные блины на молоке с содой

Блины на молоке с содой – это в меру сладкое и пышное блюдо. Они просто созданы для сочной начинки! Поэкспериментируйте с ягодным, грибным или рыбным наполнением и найдите свой идеальный вкус! Готовить их одно удовольствие!

Порции: 4

Время готовки: 40 мин.

Ингредиенты:

Молоко – 0,5 л.

Яйцо – 2 шт.

Мука – ст.

Сода – ч. л.

Уксус – ч. л.

Сахар-песок – 2 ст. л.

Соль – 1 гр.

Растительное масло – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Молоко немного подогреваем и отправляем в глубокую миску. Вбиваем в молоко два яйца.

2. Солим получившуюся смесь, а затем добавляем сахар.

3. Соду гасим уксусом в чайной ложке и перемешиваем с тестом.

4. Теперь хорошо взбиваем венчиком нашу смесь и начинаем постепенно вводить муку. Замешиваем тесто до сметанообразной консистенции.

5. Оставляем тесто на 15 мин.

6. Начинаем выпекать блинчики. Чтобы они не пригорали, сковороду нагреваем и смазываем маслом. Каждую порцию теста хорошо распределяем по сковородке. Жарим до появления румяности.

Готово! Если вы решили завернуть внутрь начинку, дайте блинчикам немного остыть. Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт тонких блинов на кислом молоке

Блины на кислом молоке — тонкие и довольно эластичные, а значит, они не будут рваться при жарке. Их можно подать отдельно или же заправить оригинальной начинкой. Готовить их быстро, а кушать – просто объедение! Такое блюдо точно сделает утро добрым.

Порции: 6

Время готовки: час

Ингредиенты:

Мука – 300 мл.

Яйцо – 3 шт.

Молоко (кислое) – 550 мл.

Сахар – 3 ст. л.

Масло растительное – 4 ст. л.

Процесс приготовления:

1. Яйца разбиваем, смешиваем с 2 ложками сахара. Взбиваем до появления легкой пенки.

2. Добавляем чуть-чуть молока и снова перемешиваем.

3. Муку просеиваем, а затем понемногу вводим в смесь из молока и яиц.

4. Добавляем оставшееся количество молока и перемешиваем до однородного состояния.

5. Вводим две ложки растительного масла и также перемешиваем.

6. Нагреваем сковороду, смазываем ее растительным маслом. Выпекаем блинчики до возникновения приятного румянца.

Приятного аппетита!

Простой рецепт сладких блинов на молоке

Сладкие блины на молоке — это хорошее начало нового дня! Вкусные и тонкие они станут отличным дополнением к чаю. Такое лакомство точно поднимет настроение и зарядит энергией на день!

Порции: 15

Время готовки: 25 мин.

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Молоко – 2 ст.

Вода – 2 ст.

Сахар – 3 ст.л.

Мука – 2,5 ст.

Процесс приготовления:

1. Смешиваем воду с молоком в отдельной миске, добавляем к нему яйца, а затем подсаливаем и подсахариваем массу.

2. В готовую массу через ситечко просеиваем муку и хорошо размешиваем все комочки.

3. Нагреваем плиту и сковороду, смазанную маслом. Половником выливаем первую часть теста для первого блинчика. Распространяем его по всей поверхности. И поджариваем до румяного цвета.

Толстые и пышные блины на молоке

Толстые блины на молоке получаются очень пышными и пористыми. Они прекрасно пропитываются вареньем или сиропом, а также хорошо подходят для начинки. Просто изумительное лакомство!

Порции: 4

Время готовки: 20 мин.

Ингредиенты:

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 2 ст. л.

Мука – 300 гр.

Молоко – 300 гр.

Разрыхлитель – 2,5 ч. л.

Процесс приготовления:

1. Яйца перемешиваем с сахаром и взбиваем.Вливаем молоко и все хорошо перемешиваем.

2. Муку просеиваем через ситечко. Для этого берем емкость побольше и в нее добавляем соль и разрыхлитель.

3. Теперь соединяем две массы в одну и замешиваем тесто. Оставляем немного загустеть на 5 мин.

4. Накаляем сковороду, смазанную маслом, и выливаем примерно две ложки теста на один блинчик. Поджариваем до появления румяного оттенка и переворачиваем.

Готово! Приятного всем аппетита!

Рецепт приготовления тонких блинов без яиц

Блины на молоке без яиц — в меру тонкие и эластичные. Блинное тесто без яиц получается более густым, а потому идеально подойдет для сочных начинок. Кроме того, из них можно приготовить невероятный слоеный торт. Удивите своих родных необычным лакомством!

Порции: 8

Время готовки: 30 мин.

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.

Молоко – 900 мл.

Сахар – 3 ст. л.

Соль – ½ ч. л.

Масло (растительное) – 2 ст. л.

Масло (сливочное) – 65 гр.

Сода – ½ ч. л.

Процесс приготовления:

1. Выбираем тарелку поглубже, количество теста будет довольно большим. И приступаем к готовке.

2. Муку смешиваем с пол-литра молока. Затем солим и добавляем сахар с содой.

3. В готовую смесь добавляем растительное масло и хорошо перемешиваем до однородной консистенции. Максимально убираем комочки.

4. Оставшееся молоко разогреваем и вводим в тесто. Перемешиваем еще раз.

5. Жарить блинчики будем на небольшом огне, чтобы тесто равномерно запеклось. Переворачиваем и обжариваем вторую сторону.

6. Готовые блины можно промазать топленым сливочным маслом или же подать их сразу к столу.

Приятного аппетита!

Вкусные блины, приготовленные на сухом молоке

Блины на сухом молоке уже стали привычным лакомством. Сухое молоко сохраняет полезные свойства и вкусовые качества молока и отлично заменяет его в кулинарии. Просто добавьте его в тесто для блинчиков, и у вас готов невероятный десерт к чаю!

Порции: 6

Время готовки: 30 мин.

Ингредиенты:

Молоко (сухое) – 250 мл.

Мука – 500 гр.

Вода – 750 мл.

Разрыхлитель – 2 ч. л.

Соль – 1 ч. л.

Сахар – 3 ч. л.

Процесс приготовления:

1. Воду нужно закипятить и дать ей слегка остыть, так чтобы она была теплой. Теперь разводим сухое молоко в воде в отдельной емкости.

2. Добавляем муку в молоко, а также вводим разрыхлитель. Тщательно перемешиваем нашу массу.

3. Вбиваем в нее яйца и замешиваем тесто для блинчиков. По вкусу добавляем сахар и немного соли.

4. Выпекать будем на подогретой сковороде, хорошо смазанной маслом. Лучше поставить на умеренный огонь, чтобы блинчики равномерно запекались и не пригорали.

5. Черпачком наливаем тесто и ворочая сковороду распределяем его по всей ее поверхности. Дожидаемся золотистого оттенка и переворачиваем блинчик. Так проделываем со всем тестом.

Наши блины готовы! Приятого аппетита!

Ажурные блины с дырочками на кефире

Ажурные блины с дырочками на кефире, дополненные сладкой творожной массой с сухофруктами – это невероятно вкусное блюдо, которое удивит ваши рецепторы и подарит истинное гастрономическое удовольствие. Подготавливаем необходимые ингредиенты и приступаем!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 7.

Ингредиенты:

Для теста:

Кипяток – 1 ст.

Кефир – 2 ст.

Мука – 2 ст.

Яйца – 2 шт.

Сода – ½ ч.л.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Сахар-песок – по вкусу.

Для начинки:

Творог – 400 гр.

Сметана – 1 ст.л.

Изюм – по вкусу.

Сахар-песок – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления теста в рабочей миске объединяем кефир с солью, сахаром, яйцами и мукой. Затем в стакане кипятка разводим соду и переливаем раствор в тесто, хорошенько перемешиваем и настаиваем на протяжении 10-15 минут.

Шаг 2. На раскаленную сковородку выливаем растительное масло и распределяем половник теста, готовим 60-90 секунд с каждой стороны и перекладываем в тарелку.

Шаг 3. Таким же образом жарим все блинчики.

Шаг 4. Для приготовления начинки в отдельной емкости смешиваем творог, сахарный песок и сметану.

Шаг 5. Добавляем промытый и обсушенный изюм.

Шаг 6. На блин кладем немного сладкой массы и сворачиваем.

Шаг 7. К столу подаем в теплом виде и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!

Постные блины на воде

Постные блины на воде готовятся с использованием сухих дрожжей и подсолнечного масла. Несмотря на то, что в состав не входят, такие компоненты, как яйцо и молоко, готовые блинчики покоряют своим нежным вкусом и тающей во рту текстурой. К столу подавайте с различными вареньями или джемами.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Вода – 500 мл.

Масло растительное – 3-4 ст.л.

Дрожжи сухие – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Мука – 250 гр.

Процесс приготовления:

Постные блины на воде несколько отличаются текстурой от замешанных на молоке и яйцах, но получаются не менее вкусными. В этом рецепте тесто замешиваем на воде, муке и растительном масле с добавлением соды и лимонной кислоты. Блины получаются тонкими и эластичными, что удобно и для заворачивания любой постной начинки.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 5 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Вода – 450 мл.

Мука – 200 гр.

Сахар – 3 ч.л.

Сода – ½ ч.л.

Лимонная кислота – ¼ ч.л.

Соль – ¼ ч.л.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста просеять через сито пшеничную муку. Насыпать указанное в пропорции рецепта количество сахара, соли, соды и лимонной кислоты. Сухие ингредиенты хорошо перемешать.

Шаг 2. Порционно и при одновременном замешивании, налить к ним воду. Замесить тесто до гладкой однородной текстуры. Оставить его на 15-20 минут для набухания клейковины. Затем налить растительное масло и еще раз перемешать.

Шаг 3. Хорошо разогреть сковороду и перед первым блином смазать растительным маслом. Половником наливать тесто, распределяя его тонким ровным слоем. Пожарить блины на среднем огне и до румяного цвета с обеих сторон. За счет реакции соды с кислотой блины получаются с множеством дырочек.

Шаг 4. Испеченные блины стопкой сложить на тарелку и сверху прикрыть второй тарелкой, чтобы они немного пропарились и получились более эластичными.

Шаг 5. Приготовленные постные блины на воде сервировать к столу в дополнении сладким постным топпингом (медом, вареньем, орехами) или завернуть в них постную начинку. Приятного аппетита!

Заварные блины на кипятке

Заварные блины на кипятке – это бюджетное, но невероятно вкусное кушанье, для которого используются только те компоненты, которые есть под рукой у каждого! Для готовки нам не потребуется даже молоко, а вот итоговый результат превзойдет все ваши ожидания.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Мука – 1 ст.

Вода – 330 мл.

Яйца – 2 шт.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Сода – 1/3 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Венчиком расколачиваем куриные яйца с добавлением сахарного песка и соли, не прекращая взбивание, подливаем половину теплой воды.

Шаг 2. Просеиваем и высыпаем муку.

Шаг 3. Перемешиваем до однородности.

Шаг 4. Остатки воды кипятим и смешиваем с содой, при постоянном помешивании вводим в тесто.

Шаг 5. Добавляем растительное масло.

Шаг 6. Еще раз перемешиваем и оставляем в покое на 20 минут.

Шаг 7. Разогретую сковородку, перед выпечкой первого блина, промазываем тонким слоем растительного масла и раскаляем его, распределяем половник теста и обжариваем блин с двух сторон до румяности.

Шаг 8. Подобным образом готовим остальные блинчики и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Постные блины на воде с яйцами

Постные блины на воде с яйцами – это быстрое кушанье, которое станет для вас и вашей семьи сытным и ароматным перекусом. Тонкие блинчики прекрасно гармонируют с различными добавками, например, подавать блюдо можно со сметаной, густым вареньем либо топпингами.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Мука – 200-250 гр.

Вода – 250 мл.

Соль – 1 щепотка.

Сахар-песок – 1 щепотка.

Масло подсолнечное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску разбиваем яйца и высыпаем немного сахара.

Шаг 2. Компоненты взбалтываем.

Шаг 3. Вводим просеянную муку и замешиваем гладкое тесто без комков.

Шаг 4. В процессе смешивания, постепенно выливаем воду.

Шаг 5. Состав настаиваем в течение 15 минут, а затем еще раз перемешиваем.

Шаг 6. Дополняем тесто растительным маслом и переходим к жарке.

Шаг 7. На горячую сковородку наливаем немного теста и распределяем его по поверхности.

Шаг 8. Жарим блинчики с двух сторон до румяности, укладываем стопкой и приглашаем семью к трапезе. Приятного аппетита!

Как приготовить блины на кислом молоке

Как приготовить блины на кислом молоке? Наверняка, каждый кулинар обнаруживал на полке холодильной камеры молоко, срок годности которого уже истек. Однако, это не повод выливать молочный продукт, пожарьте тонкие и ароматные блинчики – ваша семья останется в восторге!

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Молоко кислое – 400 мл.

Мука – 260 гр.

Яйца – 2 шт.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса, вынимаем молоко и яйца из холодильной камеры, так как эти ингредиенты должны иметь комнатную температуру.

Шаг 2. Для приготовления теста, в емкости с высокими бортиками соединяем кислое молоко, муку, яйца, соль, сахар и растительное масло.

Шаг 3. Горячую сковороду смазываем растительным маслом и выливаем черпак подготовленного теста, равномерно распределяем и обжариваем по 60 секунд с каждой стороны.

Шаг 4. Готовые блины осторожно перекладываем на тарелку.

Шаг 5. По желанию сдабриваем сметаной и джемом – дегустируем. Приятного аппетита!

Тонкие блины на минералке с дырочками

Тонкие блины на минералке с дырочками готовятся достаточно просто и быстро, а получаются невероятно румяными и вкусными. Для приготовления теста вам пригодятся простые и доступные продукты, которые имеются на полках любой кухни. Разнообразьте свое меню!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Вода минеральная сильногазированная – 2 ст.

Мука – 2 ст.

Молоко – 1 ст.

Яйца – 3 шт.

Сахар-песок – 1,5 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чашу для смешивания отправляем стакан минералки, молоко, яйца, соль и сахарный песок.

Шаг 2. Взбиваем.

Шаг 3. Вводим предварительно просеянную муку.

Шаг 4. Перемешиваем до получения гладкой и однородной консистенции.

Шаг 5. Выливаем оставшуюся минеральную воду и снова мешаем.

Шаг 6. Добавляем подсолнечное масло.

Шаг 7. Перемешав тесто, выливаем его на горячую сковородку, промазанную перед выпечкой первого блина, растительным маслом. Жарим тонкие блины с обеих сторон до образования румяной корочки.

Шаг 8. Готовьте и получайте удовольствие!

Блины на сыворотке

Блины на сыворотке – это изысканное кушанье, которое порадует вас своей оригинальной текстурой: ажурной и невероятно тонкой. Такие блины рекомендуется подавать к столу в сочетании с жирной сметаной, домашним вареньем либо обычной белой сгущенкой – пальчики оближешь!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Сыворотка – 3 ст.

Яйца – 3 шт.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Мука – 1,5 ст.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сыворотку выливаем в сотейник и слегка подогреваем.

Шаг 2. Вмешиваем яйца, соль и сахар.

Шаг 3. Высыпаем пшеничную муку и перемешиваем до однородности.

Шаг 4. Добавляем растительное масло, мешаем и оставляем на 15 минут «отдохнуть». Затем еще раз размешиваем.

Шаг 5. Готовим блинчики на раскаленной сковородке с двух сторон до золотистости.

Шаг 6. Перед подачей кушанье можно дополнить сливочным маслом и сахаром. Приятного аппетита!

Как приготовить блины без яиц?

Как приготовить блины без яиц? Если в вашем холодильнике закончился такой продукт, как куриные яйца – это не повод лишать себя удовольствия полакомиться нежными и тающими во рту блинчиками. Несмотря на простой состав, кушанье получается безумно вкусным!

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Мука – 1 ст.

Молоко – 2 ст.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Сода – ½ ч.л.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску с высокими бортиками выливаем молоко.

Шаг 2. Затем отправляем муку, соль, сахарный песок и соду – мешаем при помощи венчика либо миксера.

Шаг 3. Замешанное тесто оставляем на полчаса, а затем добавляем растительное масло.

Шаг 4. Раскаленную сковородку смазываем растительным маслом, только перед выпеканием первого блина. Выливаем черпак теста, вращая сковороду, распределяем и жарим до образования дырочек.

Шаг 5. Переворачиваем и подрумяниваем со второй стороны.

Шаг 6. Сворачиваем аппетитные блинчики трубочкой и подаем к столу. Приятного аппетита!

Дрожжевые блины на молоке

Дрожжевые блины на молоке приятно удивят вас своей пышностью и нежностью, которые невозможно сравнить с чем-либо другим! Конечно, на приготовление такого блюда, кулинару придется потратить намного больше времени, нежели на жарку тонких блинов, однако, это того стоит!

Время готовки – 2 ч. 10 мин.

Время приготовления – 50 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Молоко – 900 мл.

Яйца – 2 шт.

Мука – 500 гр.

Масло сливочное – 25 гр.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Дрожжи свежие – 25 гр.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Около 200 миллилитров молока нагреваем до 30-35 градусов и смешиваем с сахаром.

Шаг 2. В молочную смесь крошим дрожжи и снова мешаем.

Шаг 3. Полученный раствор оставляем в теплом помещении на 10-15 минут для активации дрожжей.

Шаг 4. Аккуратно разбиваем яйца комнатной температуры и отделяем белки от желтков.

Шаг 5. Дважды просеиваем муку, добавляем желтки.

Шаг 6. В мучную смесь отправляем дрожжевой раствор и 700 миллилитров теплого молока.

Шаг 7. При помощи миксера объединяем компоненты на протяжении 8-10 минут, затягиваем пленкой и убираем в тепло на 60-90 минут.

Шаг 8. Отдохнувшее тесто дополняем растопленным и остывшим сливочным маслом.

Шаг 9. Белки со щепоткой соли взбиваем до пиков и аккуратно вмешиваем пену в тесто.

Шаг 10. Повторно накрываем смесь пленкой и оставляем еще на 20-25 минут.

Шаг 11. По истечении времени, выливаем три столовых ложки теста в центр горячей сковородки, промазанной растительным маслом.

Шаг 12. Жарим до светло-коричневого оттенка и переворачиваем, доводим до готовности.

Шаг 13. Кушанье сервируем и подаем к столу. Приятного аппетита!