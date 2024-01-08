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Классические блины на молоке

На чтение: 17 минут
Классические блины на молоке

Классические блины на молоке – это необычайно вкусное блюдо, которое успело стать традиционным во многих странах. Поэтому сегодня существует множество вариантов их приготовления. А вот основа для теста остается неизменной. Тонкие или дрожжевые, сладкие или с кислинкой – каждая хозяйка найдет свой любимый рецепт!

Классические тонкие блины на молоке с дырочками

Тонкие блины на молоке с дырочками – это всеми любимое кушанье, которое прекрасно подходит для сытного и питательного завтрака, а также для вкусного обеда, который придется по вкусу всем вашим домочадцам. Дополнить такие блинчики можно сладкой либо соленой начинкой.

Классические блины на молоке

Ингредиенты –+5 порц.

  • Молоко коровье 800 мл.
  • Мука 1.5 ст.
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Сахар-песок 1 ст.л.
  • Соль 1 щепотка
  • Масло растительное 30 мл.

Шаги 40 мин.

  1. Классические блины на молоке

    Как приготовить классические тонкие блины на молоке с дырочками? При помощи кухонных граммовых весов отмеряем необходимое количество сухих и жидких компонентов.

  2. Классические блины на молоке

    Венчиком смешиваем яйцо, соль и сахарный песок.

  3. Классические блины на молоке

    Подливаем молоко и перемешиваем.

  4. Классические блины на молоке

    Постепенно вводим муку и вымешиваем до гладкой консистенции, даем постоять 10-15 минут при комнатной температуре.

  5. Классические блины на молоке

    Вмешиваем немного растительного масла и переходим к следующему этапу.

  6. Классические блины на молоке

    На раскаленную сковородку с антипригарным покрытием выливаем черпак теста, распределяем по поверхности и спустя минуту, и с образованием дырочек, переворачиваем.

  7. Классические блины на молоке

    Засекаем еще 60 секунд и убираем с огня, готовые блинчики складываем друг на друга для сохранения тепла.

  8. Классические блины на молоке

    Засекаем еще 60 секунд и убираем с огня, готовые блинчики складываем друг на друга для сохранения тепла. Тонкие блины на молоке с дырочками готовы!

Блинчики готовы! Приятного аппетита!

Тонкие блины с дырочками на 0,5 литра молока

Тонкие блины с дырочками на 0,5 литра молока получаются очень красивыми и ажурными. Ингредиенты для таких блинчиков нужны самые простые, а вот блинная или чугунная сковорода здорово ускорит процесс и сохранит лакомство целым. Время доставать любимое варенье! Будет очень вкусно!

Порции: 2

Время готовки: 20 мин.

Ингредиенты:

  • Молоко – 0,5 л.
  • Мука – 150 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар – 1-2 ст. л.
  • Соль – 0,5 ч. л
  • Масло (растительное) – 2 ст. л.
  • Масло (сливочное) – 20 гр.

Процесс приготовления:

1. В глубокую емкость засыпаем всю муку и вливаем половину от всего количества молока. Все хорошо смешиваем.

Классические блины на молоке

2. Всыпаем соль, сахар и вбиваем яйца. Также в тесто добавим растительное масло и все ингредиенты хорошо перемешаем.

Классические блины на молоке

3. Добавляем оставшееся молоко и слегка взбиваем массу, доведя ее до однородности. По консистенции тесто должно быть довольно жидким, от этого зависит тонкость блинчиков.

Классические блины на молоке

4. Жарить блины будем на растительном масле. Нагреваем сковороду и хорошо ее смазываем. Половником наливаем тесто, стараемся ровно распределить его по поверхности и не брать слишком много теста за один раз.

Классические блины на молоке

5. Обжариваем каждый блинчик, пока он не станет чуть румяным. Тогда переворачиваем его и жарим со второй стороны. Так проделываем со всем тестом.

Классические блины на молоке

6. Смазываем блинчики сливочным маслом.

Классические блины на молоке

Совет: если во время жарки блинчики будут рваться, просто добавьте немного муки. И наоборот, если ваши блинчики будут чересчур толстыми, влейте в тесто больше молока или же воды.

Самое время накрывать на стол! Приятного аппетита!

Вкусные блины на молоке и воде

Блины на молоке и воде – это разновидность классического русского блюда. Они ничем не уступают по вкусу блинчикам, приготовленным на молоке. А значит нужно пожарить побольше, чтобы порадовать свою семью сладким лакомством!

Порции: 4

Время готовки: 30 мин.

Ингредиенты:

  • Молоко – 1 ст.
  • Вода – 1 ст.
  • Мука – 1,5 ст.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Соль – 0, 25 ч. л.
  • Растительное масло – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Чтобы тесто для блинчиков было однородным лучше подготовить продукты одной температуры.

Классические блины на молоке

2. Смешиваем вместе яйца, сахарный песок и немного соли. Слегка взбиваем смесь вилкой или венчиком.

Классические блины на молоке

3. Теперь добавляем жидкие ингредиенты: по половинке от массы воды и молока.

Классические блины на молоке

4. Постепенно всыпаем муку и размешиваем. Можно воспользоваться миксером, чтобы лучше разбить комочки.

Классические блины на молоке

5. Вводим оставшиеся молоко и воду.

Классические блины на молоке

6. Сковороду разогреваем, смазываем растительным маслом и вливаем первую порцию теста. Массу нужно хорошо распределить по сковородке, чтобы получился тонкий круглый блинчик.

Классические блины на молоке

7. Когда все блинчики готовы, можно сверху промазать их маслом.

Классические блины на молоке

Приятного аппетита!

Пышные дрожжевые блины на молоке 

Дрожжевые блины на молоке получаются очень пышными и питательными. А если приготовить для них творожную или ягодную начинку, то можно насладиться превосходным десертом. Дети будут в восторге!

Порции: 6

Время готовки: 2 часа 30 мин.

Ингредиенты:

  • Молоко – 500 мл.
  • Дрожжи сухие – 10 гр.
  • Сахар – 2 ч. л.
  • Масло (сливочное) – 1 ст. л.
  • Пшеничная мука – 250 мл.
  • Вода – 125 мл.
  • Яйцо – 1 шт.

 Процесс приготовления:

1. Разводим дрожжи в половине стакана теплой воды и добавляем немного сахара. Вводим 250 мл. муки, размешиваем и накрываем стакан мокрым полотенцем. Отправляем дрожжи в самое теплое место кухни и оставляем на час.

Классические блины на молоке

2. Разбиваем яйцо и отделяем желток от белка. Желток разотрем с сахарным песком.

Классические блины на молоке

3. Готовое тесто обминаем и добавляем к нему смесь с желтком.

Классические блины на молоке

4. Сливочное масло растапливаем и также добавляем к тесту.

Классические блины на молоке

5. Вводим вторую часть муки и теплое молоко. Консистенция теста должна напоминать жидкую сметану, так чтобы оно хорошо растекалось.

Классические блины на молоке

6. Снова отправим тесто в тепло. Оно должно увеличится в объеме.

Классические блины на молоке

7. Теперь взбиваем белок.

Классические блины на молоке

8. Добавляем взбитый белок к тесту, аккуратно перемешиваем. Даем настояться еще 20 мин.

Классические блины на молоке

9. Половником выливаем первую порцию на разогретую сковороду и жарим до золотистого цвета. Блинчики должны подняться.

Классические блины на молоке

Приятного аппетита!

Вкусные блины на молоке с содой

Блины на молоке с содой – это в меру сладкое и пышное блюдо. Они просто созданы для сочной начинки! Поэкспериментируйте с ягодным, грибным или рыбным наполнением и найдите свой идеальный вкус! Готовить их одно удовольствие!

Порции: 4

Время готовки: 40 мин.

Ингредиенты:

  • Молоко – 0,5 л.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Мука – ст.
  • Сода – ч. л.
  • Уксус – ч. л.
  • Сахар-песок – 2 ст. л.
  • Соль – 1 гр.
  • Растительное масло – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Молоко немного подогреваем и отправляем в глубокую миску. Вбиваем в молоко два яйца.

Классические блины на молоке

2. Солим получившуюся смесь, а затем добавляем сахар.

Классические блины на молоке

3. Соду гасим уксусом в чайной ложке и перемешиваем с тестом.

Классические блины на молоке

4. Теперь хорошо взбиваем венчиком нашу смесь и начинаем постепенно вводить муку. Замешиваем тесто до сметанообразной консистенции.

Классические блины на молоке

5. Оставляем тесто на 15 мин.

Классические блины на молоке

6. Начинаем выпекать блинчики. Чтобы они не пригорали, сковороду нагреваем и смазываем маслом. Каждую порцию теста хорошо распределяем по сковородке. Жарим до появления румяности.

Классические блины на молоке

Готово! Если вы решили завернуть внутрь начинку, дайте блинчикам немного остыть. Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт тонких блинов на кислом молоке

Блины на кислом молоке  —  тонкие и довольно  эластичные, а значит, они не будут рваться при жарке. Их можно подать отдельно или же заправить оригинальной начинкой. Готовить их быстро, а кушать – просто объедение! Такое блюдо точно сделает утро добрым.

Порции: 6

Время готовки: час

Ингредиенты:

  • Мука – 300 мл.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Молоко (кислое) – 550 мл.
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Масло растительное – 4 ст. л.

Процесс приготовления:

1. Яйца разбиваем, смешиваем с 2 ложками сахара. Взбиваем до появления легкой пенки.

Классические блины на молоке

2. Добавляем чуть-чуть молока и снова перемешиваем.

Классические блины на молоке

3. Муку просеиваем, а затем понемногу вводим в смесь из молока и яиц.

Классические блины на молоке

4. Добавляем оставшееся количество молока и перемешиваем до однородного состояния.

Классические блины на молоке

5. Вводим две ложки растительного масла и также перемешиваем.

Классические блины на молоке

6. Нагреваем сковороду, смазываем ее растительным маслом. Выпекаем блинчики до возникновения приятного румянца.

Классические блины на молоке

Приятного аппетита!

 Простой рецепт сладких блинов на молоке

Сладкие блины на молоке — это хорошее начало нового дня! Вкусные и тонкие они станут отличным дополнением к чаю. Такое лакомство точно поднимет настроение и зарядит энергией на день!

Порции: 15

Время готовки: 25 мин.

Ингредиенты:

  • Яйца – 3 шт.
  • Молоко – 2 ст.
  • Вода – 2 ст.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Мука – 2,5 ст.

Процесс приготовления:

1. Смешиваем воду с молоком в отдельной миске, добавляем к нему яйца, а затем подсаливаем и подсахариваем массу.

Классические блины на молоке

2. В готовую массу через ситечко просеиваем муку и хорошо размешиваем все комочки.

Классические блины на молоке

3. Нагреваем плиту и сковороду, смазанную маслом. Половником выливаем первую часть теста для первого блинчика. Распространяем его по всей поверхности. И поджариваем до румяного цвета.

Классические блины на молоке

Классические блины на молоке

 Толстые и пышные блины на молоке

Толстые блины на молоке получаются очень пышными и пористыми. Они прекрасно пропитываются вареньем или сиропом, а также хорошо подходят для начинки. Просто изумительное лакомство!

Порции: 4

Время готовки: 20 мин.

Ингредиенты:

  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Мука – 300 гр.
  • Молоко – 300 гр.
  • Разрыхлитель – 2,5 ч. л.

Процесс приготовления:

1. Яйца перемешиваем с сахаром и взбиваем.Вливаем молоко и все хорошо перемешиваем.

Классические блины на молоке

2. Муку просеиваем через ситечко. Для этого берем емкость побольше и в нее добавляем соль и разрыхлитель.

Классические блины на молоке

3. Теперь соединяем две массы в одну и замешиваем тесто. Оставляем немного загустеть на 5 мин.

Классические блины на молоке

4. Накаляем сковороду, смазанную маслом, и выливаем примерно две ложки теста на один блинчик. Поджариваем до появления румяного оттенка и переворачиваем.

Классические блины на молоке

Классические блины на молоке

Классические блины на молоке

Готово! Приятного всем аппетита!

Рецепт приготовления тонких блинов без яиц

Блины на молоке без яиц — в меру тонкие и эластичные. Блинное тесто без яиц получается более густым, а потому идеально подойдет для сочных начинок. Кроме того, из них можно приготовить невероятный слоеный торт. Удивите своих родных необычным лакомством!

Порции: 8

Время готовки: 30 мин.

Ингредиенты:

  • Мука – 2 ст.
  • Молоко – 900 мл.
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Соль – ½ ч. л.
  • Масло (растительное) – 2 ст. л.
  • Масло (сливочное) – 65 гр.
  • Сода – ½ ч. л.

Процесс приготовления:

1. Выбираем тарелку поглубже, количество теста будет довольно большим. И приступаем к готовке.

Классические блины на молоке

2. Муку смешиваем с пол-литра молока. Затем солим и добавляем сахар с содой.

Классические блины на молоке

3. В готовую смесь добавляем растительное масло и хорошо перемешиваем до однородной консистенции. Максимально убираем комочки.

Классические блины на молоке

4. Оставшееся молоко разогреваем и вводим в тесто. Перемешиваем еще раз.

Классические блины на молоке

5. Жарить блинчики будем на небольшом огне, чтобы тесто равномерно запеклось. Переворачиваем и обжариваем вторую сторону.

Классические блины на молоке

6. Готовые блины можно промазать топленым сливочным маслом или же подать их сразу к столу.

Классические блины на молоке

Приятного аппетита!

Вкусные блины, приготовленные на сухом молоке

Блины на сухом молоке уже стали привычным лакомством. Сухое молоко сохраняет полезные свойства и вкусовые качества молока и отлично заменяет его в кулинарии. Просто добавьте его в тесто для блинчиков, и у вас готов невероятный десерт к чаю!

Порции: 6

Время готовки: 30 мин.

Ингредиенты:

  • Молоко (сухое) – 250 мл.
  • Мука – 500 гр.
  • Вода – 750 мл.
  • Разрыхлитель – 2 ч. л.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Сахар – 3 ч. л.

Процесс приготовления:

1. Воду нужно закипятить и дать ей слегка остыть, так чтобы она была теплой. Теперь разводим сухое молоко в воде в отдельной емкости.

Классические блины на молоке

2. Добавляем муку в молоко, а также вводим разрыхлитель. Тщательно перемешиваем нашу массу.

Классические блины на молоке

3. Вбиваем в нее яйца и замешиваем тесто для блинчиков. По вкусу добавляем сахар и немного соли.

Классические блины на молоке

4. Выпекать будем на подогретой сковороде, хорошо смазанной маслом. Лучше поставить на умеренный огонь, чтобы блинчики равномерно запекались и не пригорали.

Классические блины на молоке

5. Черпачком наливаем тесто и ворочая сковороду распределяем его по всей ее поверхности. Дожидаемся золотистого оттенка и переворачиваем блинчик. Так проделываем со всем тестом.

Классические блины на молоке

Наши блины готовы! Приятого аппетита!

Ажурные блины с дырочками на кефире

Ажурные блины с дырочками на кефире, дополненные сладкой творожной массой с сухофруктами – это невероятно вкусное блюдо, которое удивит ваши рецепторы и подарит истинное гастрономическое удовольствие. Подготавливаем необходимые ингредиенты и приступаем!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 7.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Кипяток – 1 ст.
  • Кефир – 2 ст.
  • Мука – 2 ст.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сода – ½ ч.л.
  • Масло подсолнечное – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Сахар-песок – по вкусу.

Для начинки:

  • Творог – 400 гр.
  • Сметана – 1 ст.л.
  • Изюм – по вкусу.
  • Сахар-песок – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления теста в рабочей миске объединяем кефир с солью, сахаром, яйцами и мукой. Затем в стакане кипятка разводим соду и переливаем раствор в тесто, хорошенько перемешиваем и настаиваем на протяжении 10-15 минут.

Классические блины на молоке

Шаг 2. На раскаленную сковородку выливаем растительное масло и распределяем половник теста, готовим 60-90 секунд с каждой стороны и перекладываем в тарелку.

Классические блины на молоке

Шаг 3. Таким же образом жарим все блинчики.

Классические блины на молоке

Шаг 4. Для приготовления начинки в отдельной емкости смешиваем творог, сахарный песок и сметану.

Классические блины на молоке

Шаг 5. Добавляем промытый и обсушенный изюм.

Классические блины на молоке

Шаг 6. На блин кладем немного сладкой массы и сворачиваем.

Классические блины на молоке

Шаг 7. К столу подаем в теплом виде и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!

Классические блины на молоке

Постные блины на воде

Постные блины на воде готовятся с использованием сухих дрожжей и подсолнечного масла. Несмотря на то, что в состав не входят, такие компоненты, как яйцо и молоко, готовые блинчики покоряют своим нежным вкусом и тающей во рту текстурой. К столу подавайте с различными вареньями или джемами.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

  • Вода – 500 мл.
  • Масло растительное – 3-4 ст.л.
  • Дрожжи сухие – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Мука – 250 гр.

Процесс приготовления:

Постные блины на воде несколько отличаются текстурой от замешанных на молоке и яйцах, но получаются не менее вкусными. В этом рецепте тесто замешиваем на воде, муке и растительном масле с добавлением соды и лимонной кислоты. Блины получаются тонкими и эластичными, что удобно и для заворачивания любой постной начинки.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 5 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Вода – 450 мл.
  • Мука – 200 гр.
  • Сахар – 3 ч.л.
  • Сода – ½ ч.л.
  • Лимонная кислота – ¼ ч.л.
  • Соль – ¼ ч.л.
  • Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста просеять через сито пшеничную муку. Насыпать указанное в пропорции рецепта количество сахара, соли, соды и лимонной кислоты. Сухие ингредиенты хорошо перемешать.

Классические блины на молоке

Шаг 2. Порционно и при одновременном замешивании, налить к ним воду. Замесить тесто до гладкой однородной текстуры. Оставить его на 15-20 минут для набухания клейковины. Затем налить растительное масло и еще раз перемешать.

Классические блины на молоке

Шаг 3. Хорошо разогреть сковороду и перед первым блином смазать растительным маслом. Половником наливать тесто, распределяя его тонким ровным слоем. Пожарить блины на среднем огне и до румяного цвета с обеих сторон. За счет реакции соды с кислотой блины получаются с множеством дырочек.

Классические блины на молоке

Шаг 4. Испеченные блины стопкой сложить на тарелку и сверху прикрыть второй тарелкой, чтобы они немного пропарились и получились более эластичными.

Классические блины на молоке

Шаг 5. Приготовленные постные блины на воде сервировать к столу в дополнении сладким постным топпингом (медом, вареньем, орехами) или завернуть в них постную начинку. Приятного аппетита!

Классические блины на молоке

Заварные блины на кипятке

Заварные блины на кипятке – это бюджетное, но невероятно вкусное кушанье, для которого используются только те компоненты, которые есть под рукой у каждого! Для готовки нам не потребуется даже молоко, а вот итоговый результат превзойдет все ваши ожидания.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Мука – 1 ст.
  • Вода – 330 мл.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Сода – 1/3 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Венчиком расколачиваем куриные яйца с добавлением сахарного песка и соли, не прекращая взбивание, подливаем половину теплой воды.

Классические блины на молоке

Шаг 2. Просеиваем и высыпаем муку.

Классические блины на молоке

Шаг 3. Перемешиваем до однородности.

Классические блины на молоке

Шаг 4. Остатки воды кипятим и смешиваем с содой, при постоянном помешивании вводим в тесто.

Классические блины на молоке

Шаг 5. Добавляем растительное масло.

Классические блины на молоке

Шаг 6. Еще раз перемешиваем и оставляем в покое на 20 минут.

Классические блины на молоке

Шаг 7. Разогретую сковородку, перед выпечкой первого блина, промазываем тонким слоем растительного масла и раскаляем его, распределяем половник теста и обжариваем блин с двух сторон до румяности.

Классические блины на молоке

Шаг 8. Подобным образом готовим остальные блинчики и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Классические блины на молоке

Постные блины на воде с яйцами

Постные блины на воде с яйцами – это быстрое кушанье, которое станет для вас и вашей семьи сытным и ароматным перекусом. Тонкие блинчики прекрасно гармонируют с различными добавками, например, подавать блюдо можно со сметаной, густым вареньем либо топпингами.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 200-250 гр.
  • Вода – 250 мл.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сахар-песок – 1 щепотка.
  • Масло подсолнечное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску разбиваем яйца и высыпаем немного сахара.

Классические блины на молоке

Шаг 2. Компоненты взбалтываем.

Классические блины на молоке

Шаг 3. Вводим просеянную муку и замешиваем гладкое тесто без комков.

Классические блины на молоке

Шаг 4. В процессе смешивания, постепенно выливаем воду.

Классические блины на молоке

Шаг 5. Состав настаиваем в течение 15 минут, а затем еще раз перемешиваем.

Классические блины на молоке

Шаг 6. Дополняем тесто растительным маслом и переходим к жарке.

Классические блины на молоке

Шаг 7. На горячую сковородку наливаем немного теста и распределяем его по поверхности.

Классические блины на молоке

Шаг 8. Жарим блинчики с двух сторон до румяности, укладываем стопкой и приглашаем семью к трапезе. Приятного аппетита!

Классические блины на молоке

Как приготовить блины на кислом молоке

Как приготовить блины на кислом молоке? Наверняка, каждый кулинар обнаруживал на полке холодильной камеры молоко, срок годности которого уже истек. Однако, это не повод выливать молочный продукт, пожарьте тонкие и ароматные блинчики – ваша семья останется в восторге!

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

  • Молоко кислое – 400 мл.
  • Мука – 260 гр.
  • Яйца – 2 шт.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса, вынимаем молоко и яйца из холодильной камеры, так как эти ингредиенты должны иметь комнатную температуру.

Классические блины на молоке

Шаг 2. Для приготовления теста, в емкости с высокими бортиками соединяем кислое молоко, муку, яйца, соль, сахар и растительное масло.

Классические блины на молоке

Шаг 3. Горячую сковороду смазываем растительным маслом и выливаем черпак подготовленного теста, равномерно распределяем и обжариваем по 60 секунд с каждой стороны.

Классические блины на молоке

Шаг 4. Готовые блины осторожно перекладываем на тарелку.

Классические блины на молоке

Шаг 5. По желанию сдабриваем сметаной и джемом – дегустируем. Приятного аппетита!

Классические блины на молоке

Тонкие блины на минералке с дырочками

Тонкие блины на минералке с дырочками готовятся достаточно просто и быстро, а получаются невероятно румяными и вкусными. Для приготовления теста вам пригодятся простые и доступные продукты, которые имеются на полках любой кухни. Разнообразьте свое меню!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Вода минеральная сильногазированная – 2 ст.
  • Мука – 2 ст.
  • Молоко – 1 ст.
  • Яйца – 3 шт.
  • Сахар-песок – 1,5 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чашу для смешивания отправляем стакан минералки, молоко, яйца, соль и сахарный песок.

Классические блины на молоке

Шаг 2. Взбиваем.

Классические блины на молоке

Шаг 3. Вводим предварительно просеянную муку.

Классические блины на молоке

Шаг 4. Перемешиваем до получения гладкой и однородной консистенции.

Классические блины на молоке

Шаг 5. Выливаем оставшуюся минеральную воду и снова мешаем.

Классические блины на молоке

Шаг 6. Добавляем подсолнечное масло.

Классические блины на молоке

Шаг 7. Перемешав тесто, выливаем его на горячую сковородку, промазанную перед выпечкой первого блина, растительным маслом. Жарим тонкие блины с обеих сторон до образования румяной корочки.

Классические блины на молоке

Шаг 8. Готовьте и получайте удовольствие!

Классические блины на молоке

Блины на сыворотке

Блины на сыворотке – это изысканное кушанье, которое порадует вас своей оригинальной текстурой: ажурной и невероятно тонкой. Такие блины рекомендуется подавать к столу в сочетании с жирной сметаной, домашним вареньем либо обычной белой сгущенкой – пальчики оближешь!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Сыворотка – 3 ст.
  • Яйца – 3 шт.
  • Сахар-песок – 3 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Мука – 1,5 ст.
  • Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сыворотку выливаем в сотейник и слегка подогреваем.

Классические блины на молоке

Шаг 2. Вмешиваем яйца, соль и сахар.

Классические блины на молоке

Шаг 3. Высыпаем пшеничную муку и перемешиваем до однородности.

Классические блины на молоке

Шаг 4. Добавляем растительное масло, мешаем и оставляем на 15 минут «отдохнуть». Затем еще раз размешиваем.

Классические блины на молоке

Шаг 5. Готовим блинчики на раскаленной сковородке с двух сторон до золотистости.

Классические блины на молоке

Шаг 6. Перед подачей кушанье можно дополнить сливочным маслом и сахаром. Приятного аппетита!

Классические блины на молоке

Как приготовить блины без яиц?

Как приготовить блины без яиц? Если в вашем холодильнике закончился такой продукт, как куриные яйца – это не повод лишать себя удовольствия полакомиться нежными и тающими во рту блинчиками. Несмотря на простой состав, кушанье получается безумно вкусным!

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Мука – 1 ст.
  • Молоко – 2 ст.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Сода – ½ ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску с высокими бортиками выливаем молоко.

Классические блины на молоке

Шаг 2. Затем отправляем муку, соль, сахарный песок и соду – мешаем при помощи венчика либо миксера.

Классические блины на молоке

Шаг 3. Замешанное тесто оставляем на полчаса, а затем добавляем растительное масло.

Классические блины на молоке

Шаг 4. Раскаленную сковородку смазываем растительным маслом, только перед выпеканием первого блина. Выливаем черпак теста, вращая сковороду, распределяем и жарим до образования дырочек.

Классические блины на молоке

Шаг 5. Переворачиваем и подрумяниваем со второй стороны.

Классические блины на молоке

Шаг 6. Сворачиваем аппетитные блинчики трубочкой и подаем к столу. Приятного аппетита!

Классические блины на молоке

Дрожжевые блины на молоке

Дрожжевые блины на молоке приятно удивят вас своей пышностью и нежностью, которые невозможно сравнить с чем-либо другим! Конечно, на приготовление такого блюда, кулинару придется потратить намного больше времени, нежели на жарку тонких блинов, однако, это того стоит!

Время готовки – 2 ч. 10 мин.

Время приготовления – 50 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

  • Молоко – 900 мл.
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 500 гр.
  • Масло сливочное – 25 гр.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Дрожжи свежие – 25 гр.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Около 200 миллилитров молока нагреваем до 30-35 градусов и смешиваем с сахаром.

Классические блины на молоке

Шаг 2. В молочную смесь крошим дрожжи и снова мешаем.

Классические блины на молоке

Шаг 3. Полученный раствор оставляем в теплом помещении на 10-15 минут для активации дрожжей.

Классические блины на молоке

Шаг 4. Аккуратно разбиваем яйца комнатной температуры и отделяем белки от желтков.

Классические блины на молоке

Шаг 5. Дважды просеиваем муку, добавляем желтки.

Классические блины на молоке

Шаг 6. В мучную смесь отправляем дрожжевой раствор и 700 миллилитров теплого молока.

Классические блины на молоке

Шаг 7. При помощи миксера объединяем компоненты на протяжении 8-10 минут, затягиваем пленкой и убираем в тепло на 60-90 минут.

Классические блины на молоке

Шаг 8. Отдохнувшее тесто дополняем растопленным и остывшим сливочным маслом.

Классические блины на молоке

Шаг 9. Белки со щепоткой соли взбиваем до пиков и аккуратно вмешиваем пену в тесто.

Классические блины на молоке

Шаг 10. Повторно накрываем смесь пленкой и оставляем еще на 20-25 минут.

Классические блины на молоке

Шаг 11. По истечении времени, выливаем три столовых ложки теста в центр горячей сковородки, промазанной растительным маслом.

Классические блины на молоке

Шаг 12. Жарим до светло-коричневого оттенка и переворачиваем, доводим до готовности.

Классические блины на молоке

Шаг 13. Кушанье сервируем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Классические блины на молоке

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