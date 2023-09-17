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Кабачковая икра со свеклой

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Кабачковая икра со свеклой

Описание приготовления:

Готовится такая икра очень просто и быстро. Свеклу старайтесь брать темно-бордовую, более сладкую. Очень вкусно подавать закуску с кусочком свежего хлеба, гренками или тостами.
Основной ингредиент: Овощи / Кабачок / Свекла Блюдо: Закуски Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Кабачок 1 Штука
  • Свекла 1 Штука
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Подсолнечное масло 30 Миллилитров (без запаха)
  • Томатная паста 1 Ст. ложка
  • Соль По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

50 ккал

Калорийность

1 г

Белки

3 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кабачковая икра со свеклой»

Кабачковая икра со свеклой

Подготовьте ингредиенты для приготовления кабачковой икры со свеклой.

Кабачковая икра со свеклой

Репчатый лук очистите, помойте и мелко нарежьте. Выложите в сковороду с подсолнечным маслом.

Кабачковая икра со свеклой

Жарьте лук до прозрачности.

Кабачковая икра со свеклой

Свеклу и кабачок очистите, помойте, натрите на терке и выложите в сковороду с луком.

Кабачковая икра со свеклой

Посолите по вкусу. Накройте сковороду крышкой и тушите овощи на среднем огне до мягкости. После добавьте томатную пасту и перемешайте икру.

Кабачковая икра со свеклой

Тушите еще 5 минут и выключайте. В готовую икру добавьте измельченный чеснок, перемешайте.

Кабачковая икра со свеклой

Кабачковая икра со свеклой готова. Подавайте на закуску.

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