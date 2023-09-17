Описание приготовления:
Готовится такая икра очень просто и быстро. Свеклу старайтесь брать темно-бордовую, более сладкую. Очень вкусно подавать закуску с кусочком свежего хлеба, гренками или тостами.
Основной ингредиент: Овощи / Кабачок / Свекла Блюдо: Закуски Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Кабачок 1 Штука
- Свекла 1 Штука
- Лук репчатый 1 Штука
- Чеснок 1 Зубчик
- Подсолнечное масло 30 Миллилитров (без запаха)
- Томатная паста 1 Ст. ложка
- Соль По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
50 ккал
Калорийность
1 г
Белки
3 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кабачковая икра со свеклой»
Подготовьте ингредиенты для приготовления кабачковой икры со свеклой.
Репчатый лук очистите, помойте и мелко нарежьте. Выложите в сковороду с подсолнечным маслом.
Жарьте лук до прозрачности.
Свеклу и кабачок очистите, помойте, натрите на терке и выложите в сковороду с луком.
Посолите по вкусу. Накройте сковороду крышкой и тушите овощи на среднем огне до мягкости. После добавьте томатную пасту и перемешайте икру.
Тушите еще 5 минут и выключайте. В готовую икру добавьте измельченный чеснок, перемешайте.
Кабачковая икра со свеклой готова. Подавайте на закуску.