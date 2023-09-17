Описание приготовления:

Готовится такая икра очень просто и быстро. Свеклу старайтесь брать темно-бордовую, более сладкую. Очень вкусно подавать закуску с кусочком свежего хлеба, гренками или тостами.

Основной ингредиент: Овощи / Кабачок / Свекла Блюдо: Закуски Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Кабачок 1 Штука

Свекла 1 Штука

Лук репчатый 1 Штука

Чеснок 1 Зубчик

Подсолнечное масло 30 Миллилитров (без запаха)

Томатная паста 1 Ст. ложка

Соль По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

50 ккал

Калорийность

1 г

Белки

3 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кабачковая икра со свеклой»

Подготовьте ингредиенты для приготовления кабачковой икры со свеклой.

Репчатый лук очистите, помойте и мелко нарежьте. Выложите в сковороду с подсолнечным маслом.

Жарьте лук до прозрачности.

Свеклу и кабачок очистите, помойте, натрите на терке и выложите в сковороду с луком.

Посолите по вкусу. Накройте сковороду крышкой и тушите овощи на среднем огне до мягкости. После добавьте томатную пасту и перемешайте икру.

Тушите еще 5 минут и выключайте. В готовую икру добавьте измельченный чеснок, перемешайте.

Кабачковая икра со свеклой готова. Подавайте на закуску.