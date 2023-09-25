Диетолог рассказала, кому нужно обязательно есть малиновое варенье

Малиновое варенье нужно беременным и людям со слабыми сосудами — об этом заявила диетолог Людмила Микитюк в разговоре с порталом NEWS.ru. Однако употреблять его нужно с осторожностью и дозированно, чтобы не вызвать аллергическую реакцию.

Малиновое варенье будет полезно для женщин в положении из-за повышенного содержания фолиевой кислоты и железа. Именно эти микроэлементы снижают риск появления анемии и стимулируют внутриутробное развитие плода. Употреблять варенье нужно понемногу, ведь на него в период беременности или при грудном вскармливании может развиться аллергия. Дело не только в «агрессивности» самого продукта, но и в непредсказуемой реакции женского организма на аллергены.

Также заготовки из малины разжижают кровь — это делает варенье полезным для людей, у которых есть риск инсульта. А благодаря эллаговой кислоте останавливается деление измененных клеток, что способствует омолаживанию организма и устранению патологических процессов.

Доктор Микитюк посоветовала делать из малинового варенья морсы или есть его вприкуску с черным чаем.

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