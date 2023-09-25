По этому рецепту лечо готовлю каждый год. Закуска идёт на ура: сок выпиваем и вымакиваем

Лечо — это традиционное блюдо, пришедшее к нам из венгерской кухни. Как показывает практика, лечо можно встретить во множестве ресторанов Европы. Его готовят кулинары по всему миру.

Однако, точного рецепта лечо не существует. Есть лишь небольшой список ингредиентов, обязательных для этого блюда. Лечо нельзя приготовить без помидор, сладкого перца и лука. Иначе, блюдо нельзя назвать классическим лечо.

Покажем, как вкусно приготовить лечо в домашних условиях.

Ингредиенты для лечо:

Перец — 2,5 кг;

Сок томатный — 2 литр;

Соль — 2 ст.л.;

Сахар — 4,5 ст.л.;

Уксус — 2 ст.л.;

Масло растительное — 100 мл.

Приготовление лечо:

Перец сладкий очищаем от внутренностей, удаляем белые наросты внутри и плодоножку. Нарезаем перцы на небольшие кусочки.

Выливаем томатный сок в кастрюлю, высыпаем соль и сахарный песок. Корректируйте соль и сахар по собственному вкусу. Сок лучше брать домашний, а не магазинный.

Нагреваем сок, вливаем растительное масло и начинаем выкладывать перец. Если не получилось добавить в кастрюлю сразу весь перец, то стоит немного подождать, пока первая партия осядет.

После добавления всего перца в томатный сок, ожидаем кипения. После кипения под крышкой варим лечо 8 минут. Далее выливаем в лечо уксус, кипятим минуту и снимаем кастрюлю с огня.

Перекладываем лечо в стерилизованные банки и закатываем крышками.

Переворачиваем банки дном вверх, накрываем полотенцем и ожидаем остывания.