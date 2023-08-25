Диетолог Силина перечислила убивающие молодость продукты

Чтобы продлить молодость, следует ограничить потребление продуктов с избыточным содержанием жиров и сахара, таких как шоколадное молоко, майонез, колбаса, мороженое. Об этом сообщила врач-диетолог Национального медицинского исследовательского центра, эндокринологии Минздрава РФ Наталья Силина.

По словам медика, рекомендуется ограничение продуктов с избытком насыщенных жиров и добавленных сахаров: шоколадное и фруктовое молоко, ароматизированные подслащенные творог и йогурт, творожные сырки, промышленное мороженое, переработанное мясо (колбасы и сосиски); покупные соусы: майонез, кетчуп с добавлением растительного масла и сахара.

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Силина рассказала, что нужно ограничить употребление соли до пяти граммов в день и сахара до четырех чайных ложек в сутки. Она отметила, что для сохранения молодости нужно не только сбалансированное питание, но и физическая активность, сон и минимум стресса.

При этом по калорийности оптимальных ограничений нет. В каждом случае она рассчитывается индивидуально врачом и зависит от физической активности и других параметров, уточнила врач.

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