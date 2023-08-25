Маринованные огурцы на зиму: готовлю так 17 лет. Хрустящие огурцы в литровых банках

Маринованные огурцы стали находкой для знати конца XV века. Дело в том, что огурцы тогда только попали на европейский овощной рынок. Этот овощ был популярным. Однако, имел большой минус — его не получалось хранить долго. Поэтому было принято решение солить огурцы в больших дубовых бочках. Этот способ приготовления понравился царю и его боярам.

Маринованные огурцы имели насыщенный вкус и вполне подходили для застолий. В итоге от маринованных огурцов знать не могла отказаться целых 5 веков.

Стоит дать способ приготовления маринованных огурцов, от которых тоже нельзя отказаться.

Ингредиенты для маринованных огурцов:

кипяток — 1 литр;

соль — 25 г;

сахар — 36 г;

огурцы — 530 г;

перец сладкий — 1/3 шт.;

зонтик укропа — 1 шт.;

лавровый лист — 1 шт.;

перец черный горошек — 4 шт.;

перец душистый горошек — 2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

уксус 70% — 0,5 ч.л.

Приготовление маринованных огурцов:

Стерилизуем в духовке или в кипятке банки и крышки. Очищаем огурцы от белого налета, замачиваем в холодной воде. Также промывать стоит зонтики укропа.

Заливаем кипятком зонтики укропа, а также лавровые листья. Очищаем зубчики чеснока, удаляем из сладкого перца внутренности и нарезаем на небольшие кусочки.

Удаляем у огурцов плодоножки. В банку выкладываем зубчик чеснока, зонтик укропа, лавровые листья, перец черный горошком, душистый перец. По 2-3 кусочка сладкого перца выкладываем на дно банки.

В стоячем положении кладем огурцы в банки с зеленью и перцем.

Заливаем огурцы крутым кипятком, накрываем крышкой и оставляем на 10 минут.

Далее сливаем обратно в кастрюлю воду, кипятим снова. Заливаем огурцы повторно крутым кипятком.

В кастрюлю наливаем новую воду, солим и добавляем сахарный песок, кипятим. Остужаем кипяток пару минут, в это время выливаем воду из банок.

Маринад заливаем в банки с огурцами, добавляем уксус. Закручиваем крышки, переворачиваем банки дном вверх.

Оставляем банки с огурцами на 24 часа остывать. В результате получаются насыщенные маринованные огурцы без приторного вкуса.