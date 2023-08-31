Суп с говядиной и картошкой: очень наваристый

Все-таки правда, что самый наваристый суп получается не из свинины и курицы, а из говядины. Он обладает потрясающим ароматом и вкусом! Сварите сытный суп с говядиной и картошкой по австрийскому рецепту, которому больше 50 лет. Вы не пожалеете!

Предупреждаем, что суп выходит очень густым. Потому его можно подавать как первое, так и второе. Нарежьте свежий багет и подайте его с этим австрийским супом. При желании ломтики хлеба можно будет макать прямо в миску и таким образом наслаждаться роскошным вкусом готового блюда.

Как сварить ароматный суп с говядиной и картофелем

Практически в конце приготовления к овощам и мясу стоит добавить 100 г томатного пюре. Тогда вкус супа будет еще более насыщенным и интересным. Если же у вас нет пюре из томатов, можете взять 1 крупный помидор. Хорошенько его промойте и обсушите. Удалите плодоножку и прокрутите мякоть через мясорубку. Помидор можно добавлять в суп!

Ингредиенты

Лук1 шт. Морковь2 шт. Говядина370 г Картофель800 г Паприка0,5 ст. л. Подсолнечное масло2 ст. л. Черный перец (горошком)3 шт. Черный перец (молотый)2 щеп. Соль1 ч. л. Майоран1 ч. л. Лавровый лист1 шт. Томатное пюре100 г Чесночный порошок0,5 ч. л. Сушеный укроп1 ч. л.

Приготовление

Очищаем крупную луковицу. Нарезаем ее мелким кубиком. Очищаем небольшие морковки. Нарезаем их кружочками.Разогреваем кастрюлю с подсолнечным маслом. Обжариваем репчатый лук с морковью в течение нескольких минут, периодически их помешивая. Нарезаем говядину небольшими кусочками. Добавляем ее к овощам в кастрюле. Хорошенько перемешиваем.Когда мясо побелело, добавляем сладкую паприку и черный молотый перец. Вливаем горячую воду так, чтобы она полностью покрыла говядину и овощи. Тщательно всё перемешиваем.Накрываем содержимое кастрюли крышкой. Уменьшаем огонь. Тушим всё на умеренном нагреве. Очищаем картофель. Нарезаем его небольшим кубиком. Всыпаем картошку в кастрюлю, когда говядина стала мягкой.Добавляем соль, черный перец горошком, майоран, сушеный чеснок и лавровый лист. Заливаем всё кипящей водой.Накрываем крышкой и держим на огне до готовности картошки. Затем добавляем томатное пюре и сушеный укроп. Варим всё еще в течение 5 минут под крышкой.

Этот суп из говядины не нуждается в добавлении ни макарон, ни круп. К тому же он хорош и на второй день, так как остается таким же ароматным и вкусным, словно только что сваренный. Что может быть лучше?