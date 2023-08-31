Быстро и вкусно: рецепт простого супа с охотничьими колбасками (видео)

На приготовление такого супа уйдет совсем немного времени.
Суп с охотничьими колбасками – идеальное решение на обед или ужин. Он получается сытным, наваристым и с интересным привкусом. Поэтому если вы все еще ломаете голову над тем, что поставить на стол, рекомендуем воспользоваться рецептом кулинарного блогера Юлии Симончук и приготовить такой суп для себя и своих близких.
Вкусный суп с охотничьими колбасками
Ингредиенты (на 2,5 — 3 литра):
- охотничьи колбаски – 300-350 гр;
- лук – 1 шт;
- морковь – 1 шт;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- помидор – 1 шт;
- томатная паста – 1 ст. л;
- кубик бульона – 1 шт;
- картофель – 3-4 шт;
- соль, перец, хмели-сунели, лавровый лист – по вкусу;
- масло;
- зелень;
- сметана для подачи.
Способ приготовления:
В кастрюле поджарить на растительном масле лук и морковь, добавить порезанный помидор и чеснок, еще немножко подарить, а затем влить томатную пасту и перемешать.
Далее отправить в кастрюлю порезанные колбаски и еще протушить, добавляя кубик бульона по желанию, соль, перец, специи, лавровый лист.
Налить воду, добавить картофель и варить на умеренном огне до готовности картофеля. В конце добавить зелень, снять с огня. Подавать со сметаной.
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