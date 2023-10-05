Диетолог Соломатина рассказала, как выбрать полезную сметану

Многим сложно представить свой рацион без сметаны, но не все знают, что ее следует употреблять с осторожностью. Диетолог Елена Соломатина рассказала, кому от сметаны стоит отказаться, а также напомнила, как выбирать в магазине самые полезные кисломолочные продукты.

Специалист отметила, что в составе сметаны, как и в составе любого другого натурального кисломолочного продукта, не место пальмовому маслу. Качественный продукт будет сделан из сквашенных сливок.

«Если в ее состав добавляют пальмовое масло, то она уже не может называться сметаной», — заявила Соломатина изданию «Вечерняя Москва».

В сметане содержатся полезные бактерии и много белка, что делает ее идеальным продуктом для восстановления микробиоты кишечника.

Насыщенные молочные жиры, которыми также богат продукт, в отличие от других видов животного жира, усваиваются организмом лучше. Однако стоит понимать, что с этим веществом нельзя преебарщивать.

По словам врача, лучше выбирать сметану жирностью 10%. Но это не значит, что продукт можно будет есть в неограниченном количестве — здоровому взрослому человеку достаточно 2–3 ложек в день. Людям старше 50 лет дозировку придется сократить хотя бы до 1 ложки.

При болезнях печени, поджелудочной железы и желчного пузыря, атеросклерозе, повышенном уровне холестерина и сердечно-сосудистых заболеваниях сметана будет полностью противопоказана. В таких случаях ее лучше заменить на йогурт жирностью 3,5%.